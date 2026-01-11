将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で行われている。午前10時30分にはおやつの時間となったが、永瀬九段の圧倒的な注文量がファンを驚かせた。

【映像】すごい量…永瀬九段のおやつ5品（実際の画像）

「掛川城 二の丸茶室」を舞台に争われている王将戦開幕局。午前10時30分にはおやつの時間となり、両対局者が注文したメニューがそれぞれに提供された。

藤井王将は「小夜乃梅抹茶小最中」、「掛川和紅茶」。最中は旧東海道の難所「小夜の中山」に由来する銘菓で、茶処・掛川産の抹茶を使用した一口サイズの和菓子だ。香り高い掛川和紅茶とともに提供された。

一方、永瀬九段は「小夜乃梅抹茶小最中」、「掛川栗のマロンシェ」、「完熟メロンまんじゅう」、「振袖餅」、「しばちゃんちの牛乳プリン」の5種のおやつのほか、ドリンクには「フレッシュジュース（キウイ）」を選んだ。

掛川市では地元の食材を使用したおやつを公募。対局者には18品のおやつが提示されている。いずれも掛川らしさを感じられるメニューで、おやつの1品を選ぶのは難しいが、永瀬九段は圧巻の5品注文。これには、中継に出演した聞き手の和田あき女流二段（28）も「いままで見たおやつの中で一番多いですね」、解説を務める高橋佑二郎四段（26）も「気合を感じます」とコメントしたほか、ABEMA PPVの視聴者からも「こんなに！」「めっちゃ多い」「こんなに？」「お昼大丈夫かな？」「皆食べたい なら全部頼むか というのは永瀬なら有る」と驚きの声が多数寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）