元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。ここ3年、悩まされている体の痛みを明かす場面があった。

五十肩になったというリスナーからの「体痛いところないですか？」という質問に、松岡は「五十肩ではないんですが、ウォーキングする時に必ず肩を回します。前回し、後ろ回しを必ずします。それと腕を回します。10回ずつ。それを3セットぐらい。前回し10回、歩きながら、ゆっくり。後ろ10回。それを3回ずつぐらい。それだけでも全然違いますよ。あと例えば、信号で待った時、せっかく信号で待っちゃってるんだから、もったいないからそこでゆっくりスクワット10回やるとかね。ゆっくり。そうやって少し自分に負荷をかけてあげることによって楽になったりしますね。で、首周りはよく回してますね」した。

「あと俺は、昔からちょっとその辺が柔らかくて、背中で合掌できるんですよ。前の合掌だけじゃなくて後ろでも合掌できる」と意外な特技も告白。「後ろで合掌やって、肩甲骨をぐーっと広げて伸ばすようにしてます。肩甲骨固まってきたなっていう時は、両手を上にむけて広げてあげる。ゆっくり両方広げていって、行けるとこまで広げる。行けるとこまで行って、これも1つのストレッチなんで。これで肩甲骨を広げてあげると、だいぶ楽になります」とアドバイス。

さらに「どんどん固まってくし、あそこ痛い、ここ痛いってなる。最近どこ痛いんだ？俺、腰は今、大丈夫。膝、ちょっと寒いから膝痛いなあっていうのあるけど」としつつ「あれか、気圧か。だから頭痛が」と明かした。

「あんまり偏頭痛を持っているタイプじゃなかったんですけど、ここ3年やっぱり、頭痛えっていう」と明かした。

「キューンって5秒ぐらい痛くなるやつがたまに来ますね。前、病院で聞いたんですけど、“この左の後ろとか右の後ろがキューンって痛くなるんですよねえ”って。“ああ、気圧とか偏頭痛でしょうかねえ”って。脳ドックをやった時に別に問題なかったんで。“次、松岡さん脳ドックやるのは50（歳）になった時でいいですね”って言われたから、来年は脳ドック行かなきゃなって」とした。

「でも脳ドックを見て、なんか変わるんだったらいいんだけどね。でもまあ、（検査は）安心材料のひとつとして、1回やっておこうかなとは思いますけど」と話した。