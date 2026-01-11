治安がいいと思う「鳥取県の自治体」ランキング！ 2位「米子市」を抑えた1位は？
旅行などでふらっと訪れたとき、街全体ののんびりした空気感や、すれ違う人たちの優しい雰囲気に「ここならいつでも安心して歩けそう」と感じたことはありませんか。SNSや友人との会話の中で、「治安がよくてクリーンな街」として名前が上がるような自治体に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「鳥取県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：米子市／62票2位にランクインしたのは、鳥取県西部に位置する「米子市」です。古くから「商都」として栄え、山陰地方の交通の要所として発展してきました。都市としての高い利便性を備える一方で、雄大な大山や中海などの自然も身近にあり、落ち着いた住環境が広がっています。犯罪遭遇率は県内では高めですが、昔ながらの近所付き合いや、おおらかな住民気質のため、数値以上に心理的な安心感が高い街として評価されました。
回答者からは「『山陰の商都』として古くから人の出入りに寛容で、適度な人通りと落ち着いた住環境が両立しているから」（30代女性／北海道）、「地域のつながりが強く犯罪が起きにくい環境だと思います」（50代男性／埼玉県）、「子育て世代にも住みやすい環境として評価されているなど治安が良いと思いました」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：鳥取市／83票1位に輝いたのは、県庁所在地である「鳥取市」でした。鳥取砂丘をはじめとする世界的観光資源を有しながら、行政・教育機関が集約された知的な落ち着きを持つ都市です。県内最大の人口を抱えるため、統計上の犯罪認知件数は県内最多となっていますが、「大きな事件は少なく治安は比較的よい」と住民から評価される穏やかな地域性が特徴です。また、要所への交番設置や警察の巡回により、車社会ならではの静穏さと安心感が保たれています。
回答者からは「中心部に生活機能が集まっており、夜間でも完全に無人になるエリアが少なく、街の防犯意識も高いと感じるから」（40代女性／鹿児島県）、「推しがここについて紹介してくれた時にいい場所だと思ったから」（20代女性／埼玉県）、「親戚が住んでいるが、事件を聞かない」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)