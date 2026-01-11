「ご利益ありそう」「最早ファンタジー」佐久間大介、白蛇を首に巻く「美しすぎる」ツーショット披露！
Snow Manの佐久間大介さんは1月11日、自身のInstagramを更新。アニメ映画の試写会で披露した、白蛇を首に巻く「美しすぎる」ショットを公開しました。
【写真】佐久間大介、白蛇とのツーショット！
コメントでは「白蛇さんがこんなに似合う人他にいる？」「大介くんと白蛇さんのツーショ、なんだかご利益ありそう」「蛇まで似合ってしまうさっくん」「白蛇と佐久間くんのショット美しすぎる」「コンビ良すぎる」「最早ファンタジーなのよ」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「白蛇さんがこんなに似合う人他にいる？」佐久間さんは「アニメーション映画『白蛇：浮生』完成披露試写会に登壇させていただきました！ 楽しかった」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目の写真の白い衣装姿の佐久間さんをよく見ると、首に大きく真っ白な蛇が巻き付き、佐久間さんの腕の間から顔をのぞかせています。さらに、「そしてサプライズゲストで白蛇さんもきてくれました 可愛すぎてテンション上がった〜！！ 衣装もみんな白 あと、白蛇だから自分の持ってるアクセで蛇っぽいのばっかり付けてきた」と続けました。
「虎君の扱いが、上手」佐久間さんは、1月30日から公開予定のアニメ映画『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』の日本語吹き替え版で三森すずこさんとダブル主演を務めます。動物好きで知られる佐久間さんは、テレビ番組などで動物と触れ合う企画も多く、自身のInstagramでさまざまな動物とのツーショットを披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
