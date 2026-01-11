¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤Î·¤¡¢¤½¤í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡ªÁ±°Õ¤¬µØ¤Ë¡Ä°ì¹ï¤òÁè¤¦ÈÂÁ÷»þ¤Îà·¤¤ÎÃÖ¤Êýá¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¡ª¡©
µßµÞÂâ°÷¤¬²È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¡¢¸¼´Ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿·¤¤ÎÃÖ¤Êý¤Ë¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ä¤¤µ¤¤òÍø¤«¤»¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê·¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬µßµÞ³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤Î¸òÌî»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷katano.firedept.osaka¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´µ¼ÔÈÂÁ÷¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµßµÞÂâ°÷¤Î·¤¤ÎÇÛÃÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬247Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÆ°²è¡ÛµßµÞÂâ°÷¤Î·¤¤Ï¤½¤í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡ªÍýÍ³¤ò²òÀâ
µßµÞ¤Î¸½¾ì¡½¼Â¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ö¸¼´Ø¤Î·¤¡×
µßµÞÂâ°÷¤Ï¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¼¼Æâ¤ËÆþ¤ëºÝ¡¢´µ¼ÔÈÂÁ÷¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍú¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë·¤¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²ÈÂ²¤ÎÊý¤¬µ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤Æ·¤¤òåºÎï¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£µßµÞÂâ°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÃ´²Í¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤ÆÈÂÁ÷¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò°Ü¤¹¤Þ¤Ç¼ê¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·¤¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏCM¤ÇÎ®¤µ¤ó¤È¥¢¥«¥ó¤ä¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¸òÌî»Ô¾ÃËÉËÜÉô(ÂçºåÉÜ)¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÖµßµÞ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×