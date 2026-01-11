扱いやすい特性のネオレトロモデル

カワサキ・インドネシアは、軽量なネオレトロネイキッドモデル「W175」シリーズの2026年モデルを発表しました。

カワサキが誇る本格的なネオレトロモデル“W”シリーズの伝統を受け継ぐW175は、オーセンティックでシンプルなデザインが特徴です。

【画像】カワサキ「W」シリーズらしいクラシカルな外観に注目!!「W175L」「W175 STREET」を画像で見る（12枚）

心臓部には、トルクフルで操作性に優れた排気量177ccの単気筒エンジンを搭載しています。高剛性のセミダブルクレードルフレームを採用することで、伸びやかなハンドリングを実現しました。

また、アナログ式のメーターやハロゲンヘッドライト、キャブトンタイプのサイレンサーといった装備が、レトロな雰囲気を一層際立たせています。

最新モデルでは「L」と「STREET」の2つのグレードが設定されています。「L」グレードには前後17インチのスポークホイールが装着され、カラーはメタリックグラファイトグレーとパールスターダストホワイトの2色が用意されます。「STREET」グレードは17インチのキャストホイールを特徴とし、カラーはメタリックスパークブラックの1色展開です。両グレードともに、レトロなパターンのタイヤとフロントABSが標準で搭載されています。

インドネシアにおける現地価格は、「L」が3850万ルピア（約35万円）、「STREET」が3890万ルピア（約36万円）です。