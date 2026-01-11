Photo: ギズモード・ジャパン

ロボットだからね。合体もそりゃあするさ。

現代の多くのロボット掃除機は段差が弱点。段差を超えたその先や、1階と2階やリビングとテラスなどをまたいでの運用はできませんよね。車輪で動いてるししょうがない。

この問題を解決するには、ロボットに足を生やして高度なバランサー制御が必要なので、家庭用の実現はまだ先の未来かと思っていたのですが、現代の技術を組み合わせたアンサーが、CES 2026のホームロボットや掃除機のメーカー「MOVA」ブースで展開されていました。

まぁ、見てください。

ドローン「合体して運ぶわ」。

まさかの空輸です。こちらは「Pilot 70」というロボット掃除機を格納・搬送するための補助ドローン。掃除機を空中に持ち上げ、ベランダやテラスといった家の中の別エリアや、より遠い場所へも送り届けてくれるってわけですね。

ドローン自体結構なコストがかかりそうだけど、ロボットに足を生やして移動させるよりは低コストで収まるのかなぁと思います。

えっ？ ロボット掃除機を複数買ったほうがよくない？（…それはそう）

と、現状を考えちゃうと急にオモシロガジェットに見えてしまいますけど、ロボットの足りないところを本体の進化ではなくて、外付けのアドオン的な合体機構として解決しようとしているのは、アプローチの角度として光るものを感じるんですよね（ガンダムMk-IIとGディフェンサーみたいな）。

階段を克服するためのアドオンも

もうちょっとシンプルに「1階と2階をお願いできるだけでいい」というならこの「Zeus 60」。

同じくロボット掃除機を運ぶロボットですが、ロボット掃除機をホールドして持ち上げることで、階段を一段ずつ乗り越えていくことができます。

どちらもアイデアとしてはシンプルで、結構思いつきそうなアイデアかもしれませんけど、実際にこう目の前で見せられるとインパクトとロマンがすごくて盛り上がってしまいました。

やっぱロボットは合体だよな。

