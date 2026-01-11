ハイウェイ交通情報によると、11日午前11時現在、九州の高速道路で雪による通行止めが相次いでいる。

九州自動車道福岡⇔八幡（上下線）1月11日7時00分ごろから【10時15分現在】 強い冬型の気圧配置による大雪予測に基づき、予防的通行止めを実施。現在11時00分解除を目標に作業。11時00分現在解除。

九州自動車道人吉⇔八代J（上下線）1月11日7時00分ごろから【9時00分現在】 積雪のため通行止め。今後も降雪が予想されており、解除の見込みは立っていない。

東九州自動車道別府⇔日出J（上下線）1月11日6時00分ごろから【9時00分現在】 積雪のため通行止め。

東九州自動車道日出J⇔中津（上下線）1月11日6時00分ごろから【9時00分現在】 積雪のため通行止め。今後も降雪が予想されており、解除の見込みは立っていない。

大分自動車道日出J⇔日田（上下線）1月11日6時00分ごろから【9時00分現在】 積雪のため通行止め。

日出バイパス日出⇔速見（上下線）1月11日6時00分ごろから【9時00分現在】 積雪のため通行止め。

長崎バイパス昭和町⇔川平（上下線）1月11日10時45分ごろから

長崎バイパス西山町⇔長崎多良見（上下線）1月11日10時45分ごろから

