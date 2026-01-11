フリーアナウンサーの中川安奈さんが2026年1月10日、自身のSNS「X」（旧Twitter）で、深夜までの仕事と飲み会への参加を「仕事へのやる気度合い」と結びつける風潮に違和感を示しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「朝方まで飲んでほぼ寝ずに出勤」を美徳とする文化に異議 「すごく苦手です」 「飲み会に来なかったから『あの子はやる気ないよね〜』とか言いふらす人もいて」





中川さんは「夜遅くまで働いてそのあとみんなで朝方まで飲んでほぼ寝ずに出勤！みたいなところまでセットで仕事へのやる気度合いを測るみたいな文化、すごく苦手です」と投稿。





続けて「飲み会に来なかったから『あの子はやる気ないよね〜』とか言いふらす人もいて、肩身が狭いなぁと感じる事もあったなぁ〜とふと」とも述べており、飲み会の参加有無が職場での評価に影響することへの不満も明かしています。







この投稿に、「そんな時代も有りましたね！」「私も飲み会苦手なんですが、ずっと飲まないを通していたら、それでみんな納得してくれるように、ようやくなりました」「呑まないヤツは信用できない、なんて言われたこともあったなー」などの声が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。





【担当：芸能情報ステーション】