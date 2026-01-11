アンミカ、“念願”の気球に乗った夫婦ショットに反響「違う世界にいる感じ」「素晴らしい景色」
モデルでタレントのアンミカ（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫で映画プロデューサーとして活躍するセオドール・ミラー氏と気球に乗った様子を公開した。
【写真】「違う世界にいる感じ」アンミカが披露した“念願”の気球に乗った夫婦ショット
「モロッコ マラケシュの旅では、念願の気球に乗り、アトラス山脈から登る朝日を拝みましたよ」と報告し、気球に乗った夫婦の2ショットや、気球内で食事を楽しむ様子をアップ。
「真っ暗な早朝から、テントで待機。そのテントも雰囲気があって素敵」「BACHA COFFEEのモーニングを頂きながら1000m近くまで上がり、昇ってくる朝日と他の気球たちのコントラスト、変わりゆく空の色を眺めました」と写真とともに思い出を振り返った。
投稿では「実は気球の後に、ある場所での食中毒で2日寝込んでおりました」と明かしているが、写真には笑顔で旅行を楽しむアンミカの元気そうな姿が写し出されている。
ファンからは、「うわ〜違う世界にいる感じですね」「素晴らしい景色」「すてきな景色をありがとうございます」「食中毒はつらい、もう大丈夫ですか？」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「違う世界にいる感じ」アンミカが披露した“念願”の気球に乗った夫婦ショット
「モロッコ マラケシュの旅では、念願の気球に乗り、アトラス山脈から登る朝日を拝みましたよ」と報告し、気球に乗った夫婦の2ショットや、気球内で食事を楽しむ様子をアップ。
「真っ暗な早朝から、テントで待機。そのテントも雰囲気があって素敵」「BACHA COFFEEのモーニングを頂きながら1000m近くまで上がり、昇ってくる朝日と他の気球たちのコントラスト、変わりゆく空の色を眺めました」と写真とともに思い出を振り返った。
投稿では「実は気球の後に、ある場所での食中毒で2日寝込んでおりました」と明かしているが、写真には笑顔で旅行を楽しむアンミカの元気そうな姿が写し出されている。
ファンからは、「うわ〜違う世界にいる感じですね」「素晴らしい景色」「すてきな景色をありがとうございます」「食中毒はつらい、もう大丈夫ですか？」など、さまざまな声が寄せられている。