気象台は、午前11時40分に、なだれ注意報を青森市、弘前市、黒石市、十和田市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、西目屋村、大鰐町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。

津軽では、高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■黒石市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■五所川原市
□波浪警報
　12日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■十和田市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■つがる市
□波浪警報
　12日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■平川市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■平内町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□波浪警報
　12日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■深浦町
□波浪警報
　12日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■西目屋村
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■中泊町
□波浪警報
　12日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■野辺地町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■七戸町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■横浜町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■東北町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■六ヶ所村
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意