俳優・志田未来（32）が10日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。子役時代について語った。

12歳頃までの仕事は「記憶になくて」と話す志田。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「覚えてるヤツだったら何になるの？」と聞かれる場面があった。

「すっごく記憶があるのは『女王の教室』（05年放送）という作品。小学校6年生の時にやらせていただいて」と回答。「何回もオーディションがあって、10回くらい。5、6回普通にオーディションがあって、あと、最後の2人に残って何回かあった。（受かったときは）うれしかったです。あのオーディションから解放されるっていう気持ちもあって」と振り返った。

続けて、主演の天海祐希について、加藤から「凄かったでしょ。何が凄かった？」と聞かれると「役作りをしっかりされていて。私は生徒役だったんですけど、担任の先生役であまり仲の良い役ではなかった。だから子供達とは話さないように、徹底して空き時間も“阿久津真矢先生”いてくださったのでので本当に凄かった」と熱弁。「未だに天海さんに会うとちょっとドキッとして、あの時を思い出してしまいます」とはにかんだ。