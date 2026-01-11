俳優の日野友輔が１１日、都内で１ｓｔ写真集「ｈｉｓＴＯＲＹ １」（ワニブックス刊、税込３５２０円）の重版記念イベント取材会に登場した。

テレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」のヴァレン／辛木田絆斗役で注目を浴びた日野が昨年９月に出した初の写真集。今回の重版を受け、「まさか重版するなんて思ってもなかったので、うれしい気持ち。それ以上に、応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」とうなずいた。重版を記念して特別カバーも公開され、「中身がストーリーになっているので、オフショットというか、映画でいうとパンフレットのような。作品を見ていただける感じより出ているのかなと思います」と自信をのぞかせた。

次回作以降について聞かれると、「（タイトルに）１と付けたからには、２があって３があって…。次やるとしたら、医療モノですね。あとは、１年半ほど、ヒーローをやっていたので、逆に犯人役のような、ミステリな役もしょうせんしたい」と期待を抱かせた。

２００２年生まれの日野は年男でありながら厄年にもあたり、「これはどういう１年になるのかなっていうのは全然分からない」と複雑な心境を吐露。「役者さんだと“役”が付くから厄払いはしないほうがいいって話もあったんですけど、親から『あなたは何かにとりつかれているから清めてきなさい』と言われたので、行った方がいいのかな」と笑顔。「今年は自分にとって節目の年になる。感謝を忘れずに、伸びしろ１００％で挑戦の１年に」と意気込んだ。