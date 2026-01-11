乃木坂46梅澤美波、美ウエスト＆美脚際立つボーダーコーデに反響「映画のワンシーンみたい」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/01/11】乃木坂46の梅澤美波が1月10日、自身のInstagramを更新。パブの一角で撮影したソロショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂キャプテン「目が釘付け」ミニ丈で圧巻の脚線美
梅澤はパブのカウンターと思われる場所でポーズを取ったソロショットを複数枚公開。ボーダーのセットアップを身に着けており、ショート丈のトップスからは引き締まったウエストラインがのぞき、ショートパンツからはスラリと美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「外国映画の主人公みたい」「脚線美に目が釘付けになった」「スタイル抜群すぎる」「雰囲気違う」「絵になる」「映画のワンシーンみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
