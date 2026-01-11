モデル・細谷さらが『FLASH』に登場！ 17歳の透明感あふれる爽やかグラビアを解禁

乃木坂46大特集号24P！池田瑛紗が飾る表紙＆巻頭10P、5期生の歌姫・奥田いろは、6期生の新星・愛宕心響が登場！細谷さら、甘妻里菜、伊織もえ掲載の『FLASH』は1月7日(水)発売

細谷さら、17歳の圧倒的なフレッシュグラビアを『FLASH』で披露！

2023年に「JCミスコンファイナリスト」に選出されたことで注目を集め、現在はモデルとしても活動している細谷さらが『FLASH』に登場。6ページにわたり爽やかなグラビアを披露している。

インタビューでは学校生活や、姉妹との仲についてなど、プライベートも語っている彼女。こちらも17歳らしさ全開の必見な内容となっている。

【プロフィール】

細谷さら（ほそや・さら）

17歳 2008年6月10日生まれ 愛知県出身

2023年、JCミスコンファイナリストに選出。2025年に「Popteen専属モデルオーディション 2025」のミクチャ配信バトルで1位を獲得し、Popteenメイトとして活躍中。

