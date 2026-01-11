久保光代アナ あけましておめでとうございます（ABCテレビ）
2025年は、アナウンサーとしてスタートを切った一年。
毎日が新鮮で、気がつけばあっという間に駆け抜けていました。
2026年は、学んだことを力に変えて、
少しずつでも成長した姿をお届けできるよう頑張ります。
年末は実家に帰省し、
年越しそばならぬ「年越しラーメン」
もちろん豚骨です
このラーメン店では、
たまたま中学時代の先生にばったりお会いしたり、
久しぶりに同級生と再会して語り合ったり。
学生時代を思い出す、あたたかい時間になりました
初心を思い出しながら迎えた新しい一年。
本年もよろしくお願いいたします。
久保光代