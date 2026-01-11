©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新

アナ回覧板

2025年は、アナウンサーとしてスタートを切った一年。

毎日が新鮮で、気がつけばあっという間に駆け抜けていました。

2026年は、学んだことを力に変えて、

少しずつでも成長した姿をお届けできるよう頑張ります。

年末は実家に帰省し、

年越しそばならぬ「年越しラーメン」

もちろん豚骨です

このラーメン店では、

たまたま中学時代の先生にばったりお会いしたり、

久しぶりに同級生と再会して語り合ったり。

学生時代を思い出す、あたたかい時間になりました

初心を思い出しながら迎えた新しい一年。

本年もよろしくお願いいたします。

久保光代