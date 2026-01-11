俳優の日野友輔さんが11日、「日野友輔1st写真集『hiSTORY 1』重版記念イベント取材会」に登壇しました。



【写真を見る】【 日野友輔 】 同級生の将棋・藤井聡太王将に 「くるぶしくらいまで追いついた」 体育の授業ではペアも 「50ｍ走のときの彼の背中を今でも追い続けてる」





日野さん自身が企画段階から携わり、「刑事編」「ボクサー編」…とストーリー仕立てになっている本作。

去年9月に発売以降、順調に売り上げを伸ばし、このたび満を持して重版されることになりました。

重版が決まった際の心境について日野さんは“まさか重版させていただけるなんて思ってなかったのでとても嬉しい気持ち”と大喜び。“普段から応援してくださってる皆さんや、支えてくれているスタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。感謝を込めて恩返しじゃないですけど、もっともっといろんな姿を見ていただきたい”と、ファンや周囲へ感謝の言葉を述べました。



高校時代の同級生に将棋の藤井聡太王将がいることでも知られる日野さん。

去年9月、本作の発売記念イベントの際は「今後、彼の口から僕の高校時代が語られるようなでっけぇ男になりたい」「いつか肩を並べたい」と宣言していました。

本作の重版も決まり、テレビなどでも活躍の場が増えた現在、もう肩を並べるようになったのでは？と問われると、“いやまだまだ！まだまだじゃないですか？今はちょうどくるぶしくらいまで（追いついたん）じゃないですかね”と自己採点。

“彼は本当にすごいですからね…”と話し出し、異次元の強さを誇る「藤井聡太一強時代」ともいえる将棋界での活躍ぶりについて触れるかと思いきや、“だって…ああ見えて彼、短距離走が速いんですよ！”と、なぜか藤井王将の高校時代を振り返り称賛。







“僕は彼にスポーツなら勝てるだろうと(思っていた)、僕サッカーをずっとやっていたので。体育の授業でキャッチボールのペアだったんですけど、彼がもう破天荒な方向に投げるので、僕は球拾いみたいな感じで。体力テストで、一緒に走ったら勝てるぞ！って思ったら、めっちゃくちゃ速くて。「速いんかーい」って。これはまだ勝てないなって。あの時の５０メートル走のときの彼の背中を、今でも追い続けてるのかなって…”と遠い目。

続けて“ＴＢＳさんお願いしますよ！（藤井王将との）なんか対談とか呼んでくださいよ！（笑）”と共演を熱望すると、会場からは笑いが起きました。





今年は本業の役者としてのさらなる活躍も決意。

“お芝居となればどんな役にも挑戦したい。「カメレオン俳優」じゃないですけど、役に合わせて色んな幅を持った俳優でありたいなと思いますね”ときりりと真面目にコメント。「将棋の棋士」役はどうかと問われると“あぁ！やりたいですね！”と前向きな姿勢を見せていました。







担当：芸能情報ステーション