不倫相手のために、子どもを犠牲にした旦那さんもいるようで？ 今回は、あまりにも身勝手すぎた旦那さんのエピソードをご紹介します。

限定品なのに…

「娘のお気に入りのキャラクターのマスコットがなくなりました。どこを探しても見つからず、夫に聞いたら『知り合いの子どもにあげたよ』『他にもいっぱいあるからいいかと思って』と言われ……。

なぜ勝手に、娘の物を娘の了承も得ず人にあげてしまうのか……理解できませんでした。しかも、夫は知らなかったようですが、限定品だからもう売っていないんです。当然、娘は大号泣。夫は『また何か買ってあげるから』なんて言っていたけど、娘は心を閉ざしたまま。

後日、私は夫が不倫していることに気づいたのですが、娘のマスコットを、夫は不倫相手にあげていたようなんです……。さすがに私もブチギレましたが、夫は『俺の金で買ったんだろ？ じゃあ俺がどうしようが関係ないだろ！』と言い出したので離婚を決意。二人に慰謝料を請求しました。

それからしばらくして、夫と不倫相手は別れたようです。不倫相手と別れて寂しいのか、夫は娘との面会を希望しています。だけど、娘は『絶対に嫌』『二度と会いたくない』と言って拒否し続けています。

この世に一人しかいない自分の娘に嫌われて軽蔑されて、本当に愚かですよね……」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 娘さんの物を勝手に不倫相手にプレゼントするなんて……親として最低すぎます。子どもより不倫相手を優先したのだから、軽蔑されて当然ですよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。