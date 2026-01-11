第1話序盤に隠されたヒントに戦慄！“カメラマン”七五三掛龍也が気づいた事件直前の違和感＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）と結婚式にいたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）が手を組み、結婚披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が突然吐血して倒れた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月10日（土）に放送された第1話では、桜庭が新婦・沙也香が倒れる直前の“ある違和感”に気がつき、新郎の和臣に伝えた。この桜庭の推理を聞いてから、あらためて第1話の前半の映像を見てみると、この事件のヒントがしっかり映り込んでおり…。

（※以下、第1話のネタバレがあります）

【映像】結婚披露宴中の怪しいカット

◆「もしあの祝福に満ちた結婚式に悪意がうごめいていたとしたら？」

第1話は、和臣と沙也香の幸せな結婚式のシーンからスタート。式には沙也香の友人である尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）、和臣の友人の杉浦誠（草川拓弥）と木村直人（古屋呂敏）、森あきら（鈴木愛理）、そして沙也香の母・香（松下由樹）が参加していた。

フラワーシャワーをしたり、みんなで新郎・新婦の思い出のシャンパンを飲んだりと和やかに挙式と披露宴が進行していくなか、この式にカメラマンとして携わっていた桜庭は、偽善に満ちた予定調和な式を飽き飽きしながら眺めていた。

そんななか、披露宴で沙也香がバイオリンを披露していると急に演奏が止まる。そして苦しそうな表情を浮かべた沙也香は激しく吐血して倒れ、先ほどまで幸せに満ちていた場内は地獄のような状態に…。

その後、この式の写真を確認していた桜庭はある違和感に気がつき、「もしあの祝福に満ちた結婚式に悪意がうごめいていたとしたら？」と考える。

そして桜庭は、新郎である和臣のもとを訪れ、疑惑の写真を見せた。それは皆でシャンパンを持っている写真で、桜庭が画像を拡大すると、沙也香のシャンパンだけほかのものよりも濃い青色をしていた。

和臣が「これ、光の加減ってことは？」と尋ねると、桜庭は「ないです。グラスが何かの陰に入っていたとしても、ここまで色味に差は生まれません」と返し、沙也香の飲み物だけ毒物を混入されていた可能性を示唆した。

この推理を踏まえたうえであらためて第1話の結婚式のシーンを見返してみると、みんなでシャンパンを飲みながら和臣が「俺と沙也香の思い出の酒でさ」と語った直後、意味深げに複数のシャンパンがアップで映し出されるカットが。そのなかの1つは、確かにほかのものと色味が異なっているように見える。

序盤からすでに事件のヒントがさりげなく混ぜ込まれており、どのシーンも目が離せない第1話となっていた。