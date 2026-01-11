MLB公式Instagramは1月8日、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで元気いっぱいに走り回るデコピンの様子を動画で公開した。「Decoy is gearing up for the 2026 season!」と添えられた投稿では、来季を見据えて調整中とも感じさせる軽快な動きが注目を集めている。

動画には、青空が広がるドジャー・スタジアムのグラウンドを、デコピンがボールを追いかけながら全力疾走する姿が収められている。芝生の上を駆け回り、耳を揺らしながら走る様子は実に楽しそうで、動きのキレの良さも際立つ。MLB公式は、映像を倍速にし効果音を加えるなど、遊び心ある演出でデコピンの魅力を引き立てた。この映像は大谷翔平が撮影した動画をもとにMLB公式が編集したもので、オフシーズンとは思えないほどの躍動感が話題となった。

【画像】グラウンドを全力で駆け回るデコピン（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「デコちゃん可愛い」「デコー WBCがあるから早めに仕上げてるね」「デコちゃんは既に準備は出来ている」「He looks good in condition」といった声が寄せられている。