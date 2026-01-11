海原ともこ、体調不良で休み…ロケ不在 海原やすよ＆駒場孝が急きょ2ショットで韓国へ
お笑いコンビ・海原やすよ ともこ（やすとも）の海原やすよ、ミルクボーイの駒場孝が、きょう11日放送のテレビ大阪『やすとものどこいこ!?』（毎週日曜 後3：00）で、韓国を訪れる。
【場面カット】すごい…超巨大な“犬”に興味津々のやすよ＆駒場
やすともがお連れさん（ゲスト）と一緒にお買い物をする『やすとものどこいこ!?』。先日放送700回を達成し、2026年のお買い初めは、韓国から3週連続で届ける。
駒場は10年前の200回記念の韓国ロケにも登場したが、その時のお買い物に後悔があり、今回リベンジに燃えているという。そんな中、今回は海原ともこが体調不良で休み。急きょ2人での韓国ロケとなった。
まず一行は、ソウルの東部に位置する聖水洞へ。工場や倉庫などの古い建物をリノベーションしたオシャレなショップが集まるエリアで、話題の「ハウスノーウェア ソウル」を訪れる。建物に入った瞬間、圧巻のオブジェに興味津々。オシャレすぎるディスプレイの数々に買い物意欲が増し、個性的でかわいい帽子「ATiiSSU」や、人気フレグランス「TAMBURINS」など、おしゃれアイテムをチェックする。
さらに、アディダスが大好きな駒場のため、韓国限定品を数多く取り扱う「アディダス オリジナルズ フラグシップ聖水」にも。ここでしか買えないアイテムが盛りだくさんで、駒場はかわいいニットをゲットする。
韓国発のライフスタイルフレグランスブランド「Hetras」では、やすともが大好きなアイドルの香りを発見し、帰りのスーツケースの重量を気にしながらも爆買い。お買い物の後はともこが以前に韓国に訪れた際に絶賛し、今回も楽しみにしていたという「クロッフル」の店へ…。2週目以降も話題のスポットが目白押しとなる。
