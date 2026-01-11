巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が１１日、日本記者クラブで会見を行った。

メジャーでは近年、大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）ら日本人選手が現地でもスラッガーとして地位を築いている。岡本は「その２人は実力で言えば、全く追いつかないと思いますし、でも、自分のできることをコツコツ日々やっていきたいと思いますし、少しでもそういう選手になれるように日々やっているので。すごく尊敬する先輩、２人の選手がいるので、僕もそこに少しでもついていけるように頑張りたいと思っています」。大谷との“距離感”については「誰が見ても全然違うと思うので、僕は僕でしっかり頑張っていきたいと、自分自身のレベルアップができるように頑張っていきたいと思っています」と力を込めた。

岡本は交渉期限が米東部時間４日午後５時（同５日午前７時）に迫っていた中で、３日（同４日）にブ軍と基本合意。契約には５００万ドル（約７億８０００万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄）権は入っていないという。巨人からＭＬＢに挑戦する野手は０２年オフにヤンキースにＦＡ移籍した松井秀喜以来。岡本は昨年１２月２８日（同２９日）に米国入りし、各球団と交渉を重ねていた。

６日（同７日）には本拠地トロントで入団会見に臨み、新しい背番号「７」のユニホーム姿を初披露。日本、米国、カナダと合わせて約５０人の報道陣が押し寄せる中、入団の決め手について「すごく（トロントの）街がいいところで、何より強く、世界一になれるチームだと思いますし、一番は僕の娘に３０球団の（チーム）ロゴを見せた時に、一番最初に『これがかわいい』と言って選んだのがブルージェイズでした」と“岡本節”をさく裂させ、早速ファンをとりこにしていた。

ブルージェイズは昨季、ワールドシリーズに進出。しかし、ドジャース相手に３勝３敗で迎えた第７戦では９回１死までリードを奪いながら、「あと２死」から逆転負けを喫して３２年ぶりの世界一を逃した。一塁には主砲ゲレロが君臨するが、三塁はレギュラーを固定できておらず、岡本は三塁をメインに起用されることが有力だ。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園高（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。２３年ＷＢＣ日本代表。１８６センチ、１００キロ。右投右打。昨季年俸５億４０００万円（推定）。