カズが福島で新シーズンに向けて始動した

カズダンスが見たいー。

J3福島ユナイテッドFCの寺田周平監督が1月10日、5年ぶりにJリーグに復帰する58歳FWカズ（三浦知良）への期待を口にした。前日9日に東京都内でチーム加入会見をしたカズはこの日、福島市内で行われたチーム練習に合流。ファン・サポーターや地元メディア、チーム関係者の期待を背に、1時間あまり身体を動かした。

「メディアの方も多く、いつもと違う雰囲気だった。いい意味でのワクワク感があります」。寺田監督はカズ合流初日の練習を振り返って話した。通常なら積雪時は人工芝ピッチで練習するが、この日は天然芝の上に積もった雪をかいて迎えた。カズに対するチームの期待の大きさを表していた。

体調面の不安からか最後のミニゲームは回避したカズだが、寺田監督は「練習への入りは思っていたよりもスムーズだった。ボール回しとか技術的なところは高いと思いました」と、動きを見た感想を口にした。

注目されるのは、その起用法。まずはコンディションを整えることが必要なのは間違いないが、その上で「しっかり（チーム練習に）合流した中で、どういう形（で起用するの）が生きるのかを考えていきたい」と話した。

起用法は決まっていないが「みんなが期待するのはゴールだったり、ピッチを走り回る姿」とチーム全体の気持ちを代弁するように話し「僕もJリーグでのカズさんのゴールが見たいし、カズダンスが見たい」と、勝利につながるような活躍を期待しながら言った。

練習初日ということで、小山淳CEOらクラブ関係者もカズに熱い視線を送った。元日本協会技術委員長の関塚隆シニアアドバイザーは「復興半ばの福島だからこそ、カズの力は大きい。カズにしかできないことがある」とピッチ内外での活躍に期待していた。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）