¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó£µ£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÃæ¡¢ÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¡Ê¥È¥í¥ó¥È¤Î¡Ë³¹¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¶¯¤¯¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÈÖ¤ÏËÍ¤ÎÌ¼¤Ë£³£°µåÃÄ¤Î¡Ê¥Á¡¼¥à¡Ë¥í¥´¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡È²¬ËÜÀá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢ÁáÂ®¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ì¼¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂ¿Ê¬¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦Á°¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¥í¥´¤ò¸«¤»¤Æ¡£°ìÈÖºÇ½é¤ËÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë£±¤«·î¸å¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Ë¥Ö·³¤È´ðËÜ¹ç°Õ¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¸¢¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£µð¿Í¤«¤é£Í£Ì£Â¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÌî¼ê¤Ï£°£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¡£²¬ËÜ¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïºòµ¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë£³¾¡£³ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£·Àï¤Ç¤Ï£¹²ó£±»à¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤È£²»à¡×¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£°ìÎÝ¤Ë¤Ï¼çË¤¥²¥ì¥í¤¬·¯Î×¤¹¤ë¤¬¡¢»°ÎÝ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¬ËÜ¤Ï»°ÎÝ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡¢¡²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£¶·î£³£°Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¹â¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ç¤Ï£³Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»£·£³ËÜÎÝÂÇ¡££±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£ÄÌ»»£±£°£·£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£±£·ÂÇÅÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£²ÅÙ¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦£³ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦£²ÅÙ¡££²£³Ç¯£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£ºòµ¨Ç¯Êð£µ²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£