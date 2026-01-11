〈「小6まで父の名前を知らず、家族で逃亡生活を送った」イケメン俳優の父親が、実は“指名手配中の爆弾犯”だった…女性脚本家（52）が明かす、幼少期の記憶〉から続く

1971年12月24日に新宿伊勢丹前の交番が爆破された、新宿クリスマスツリー爆弾事件。同事件を筆頭に数々の爆破事件などを実行した過激派「黒ヘルグループ」のメンバーとして指名手配された俳優・梶原譲二を父に持ち、家族で逃亡生活を余儀なくされた脚本家の梶原阿貴（52）。

脚本家の梶原阿貴さん ©山元茂樹／文藝春秋

◆◆◆

住んでいる家とは別に、「家」という設定のアパートを借りていた

――友だちを呼んでの誕生日会や先生の家庭訪問は、「家」という設定のアパートを別に借りて対処していたそうですね。

梶原阿貴さん（以下、梶原） 母は手芸店をやっていたのですが、その上の空き部屋を借りて、事務所兼自宅ということにしていました。そこに住民票を置いておけば、いくら引っ越しても転校しなくて済みますから。学区が変わるたびに転校するのはかわいそうだという母の配慮でした。でもそのアパートは「家」設定なのに、生活感が全くないんですよ。

――ただの空き部屋みたいな。

梶原 まさにそんな感じです。私が誕生日会を開いてほしくて母に頼むと、そこで開いてくれるんですが、来た友達はみんな「え、何ここ？ なんもないじゃん」って怪訝な顔でキョロキョロしていました。テレビもタンスも、もしかしたらカーテンすらなかったかもしれない。

「トイレで用を足しても水を流しませんでした」父親は近所に気づかれないように生活していた

――引っ越しを繰り返す中で、入居して2日で引き払った家もあったそうですね。

梶原 大家さんにご挨拶に行ったら、そのお宅のお嫁さんが父の同級生だったんです。彼女から「実家のお菓子なの〜」と言っていただいたお土産が、父の故郷のものだとわかってピンときて「ヤバい、ここは無理だ」と。父が「これは○○ちゃんの家の菓子だ。東京に嫁に行ったと聞いていたが、まさかここだったとは」と言って、すぐに引っ越しました。

――引っ越し先を決めるときは、隣人がどんな人かも気にしないといけなさそうですね。

梶原 父は一日中家にいたので、隣人の生活音が気になるんですね。内見のときは留守だったけれど、実際に住んでみたら昼間も家にいる人だったとか、思っていたよりも壁が薄かったとか。そういう理由ですぐに引っ越すこともありました。

池袋は夜の仕事をしている人が多いので、昼間は静かだろうと踏んでいても、意外とそうでもなかったりするんです。

父は、私たちが家にいない間はトイレで用を足しても水を流しませんでしたから。こっちも生活音を出すと、「誰かいるんだ」と近所に気づかれてしまうので。

「私のことを『人民の子』と呼ばれて…」父親の仲間に母親が激怒した理由

――お父様の仲間「ドウシ」からの電話が掛かってくることがあったと。「ドウシ」の方々は、なにかと梶原家の逃亡生活を手伝ってくれていたのですか？ たとえば「隠れるのにいい物件があったよ」なんて教えてくれたりとか。

梶原 おそらくそういうこともあったんでしょうけど、あえて私も母に深く聞かず、本にも書いてないんです。そのことについて詳しく書くと、今になって迷惑がかかる人がいるかもしれないので。

物件探しは母が不動産屋を回って普通に探していました。まわりには「引っ越しが趣味なんだよね」とか「飽きちゃったから」とか言ってごまかしていたようですけど。

――お母様は、いわゆる「活動家」タイプの方々とは距離を置いていたそうですね。

梶原 母はそういうのが好きじゃないんです。本にも書きましたが、私のことを「人民の子」と呼ばれて激怒したこともありました。もともとデパートやスナックで働いていた人だったので、活動家然とした人たちを少し嫌っていたと思います。

――とはいえ、唐十郎さんのお芝居がお好きだったり、サブカルチャーへの関心は高かった。

梶原 そうですね。スナックで働いていたときのお客さんが若松孝二監督で、父と出会う前から若松さんにかわいがってもらっていたり。私もこの世界に入るときに、面倒を見てもらってますしね。

祖母が置屋をやっていたこともあり、いわゆる公務員やサラリーマンといった「堅気」の人はまわりにいませんでした。知り合う機会すらなかったと思います。

「進路となると、ヤクザか、暴走族か、スケバンか」池袋での小学校生活

――当時の池袋の同級生は、どんな子どもたちが多かったですか。「みんな大変だなあと思っていた」とおっしゃっていましたが。

梶原 ヤクザの家庭が多かったですね。小学4年生くらいになると、ヤクザになるかどうかの進路を決めなければいけないんです。なるなら、テキ屋の手伝いから始めて、中学生になったら部屋住みになる、というルートが決まっていて。

――まともに中学に通うこともなく。

梶原 義務教育だから、学校に行かなくても卒業資格はもらえるので。それゆえに、小学校高学年の3年間で基礎を身につける必要があるという。

私の周りで進路となると、ヤクザか、暴走族か、スケバンか。そのくらいしか選択肢がありませんでした。女の子ならホステスという道もありましたけど、うちは祖母が置屋だったので、ホステスは格下だと見なしていました。「芸者とはレベルが違う」って。

「逃亡犯をかくまっているわりには、かなり目立っていた」母親が小学校の校長先生とケンカして…

――立教大学が近くにありますが。

梶原 存在は知っていましたが、私たちにとっては全く別の世界でした。パスポートが必要なくらい遠い場所。近所から立教に行った人なんて一人もいません。地元の池袋中学校から鉄道高校に進んだ子がいたんですけど、中卒でない子で一番良い進路だったのはその子くらいでした。

――そういった環境にいると、天真爛漫な子供でいられなさそうですね。

梶原 そうかもしれません。吉田豪さんからは「黒いちびまる子ちゃん」と呼ばれています。特に東京の都心部は、子どもが大人びるのが早いのかもしれませんね。小学3年生までは学童保育に通っていた子たちが、4年生からはヤクザになるかどうかを考え始めるわけですから。

――手芸店を経営されていたお母様は、ご近所でも有名人だったとか。

梶原 そうですね。逃亡犯をかくまっているわりには、かなり目立っていました。「もっとひっそりしていればいいのに」と思うくらい。

小学校のとき、友達に「おまえの母ちゃんが校長の机に乗ってんぞ！」と言われて見に行ったら、本当に校長の机の上に座って、校長先生とケンカしていました。見なかったことにして、その場を去りましたけど（笑）。

――何が原因で校長の机の上で啖呵を切ったのでしょう。

梶原 確か、インフルエンザのワクチン接種を学校で強制されたことに対してだったと思います。「そんなものを全員に打って本当に安全なのか」と抗議していました。ツベルクリンとか、昔はいろいろありましたよね。

母親の手芸店が順調で、生活に困ることはなかった

――お母様はPTA活動などされていなかったのですか。

梶原 忙しかったのでやっていませんでした。でも、学校との関わりはありました。うちの手芸店が家庭科の教材を学校に卸していたので、家庭科の先生とは仲が良かったです。

――お店の経営は順調だったのですね。

梶原 母がデザインした商品を、サンシャインシティやパルコに入っている店に卸していました。内職さんを25人くらい雇っていて、かなり手広くやっていましたね。

内職さんは、母子家庭の方が多かったと思います。家でできる仕事を回して、支え合っていたんでしょう。そのへんも含めて、やり手だったと思います。

――生活に困ることはなかった。

梶原 池袋にいた頃は、全くありませんでした。ただ、ファミコンや流行りの洋服は一切買ってもらえませんでした。お金がないからではなく、母の教育方針です。本だけは、いくらでも買ってくれましたけど。

「おかえり」「お仕事おつかれさまでした」父親と母親が毎日行っていた“変な夫婦プレイ”とは？

――家にいるお父様は、家事などは一切しなかったのですか。

梶原 全くしません。「暇なんだからやればいいのに」と思っていました。母が「いいよ、いいよ」と何でもやってしまうんです。だからダメ男になってしまう。

母が仕事から帰ってくると、父が部屋から出てきて「おかえり。僕もさっき戻ったところなんだ」と言うんです。それに対して、母が「お仕事おつかれさまでした」と父を迎える、という変な夫婦プレイを毎日やっていました。

――梶原さんが小学6年生でお父様の過去を知るまでは、お父様が仕事をしている“体（てい）”だったと。

梶原 小さい頃は「？」でしたけど。途中からは「うわ、キモっ。またやってるよ」と冷めまくった目で見ていましたね。

――お父様は、家でひたすら体を鍛えているだけだったんですよね。

梶原 本当に、何のために鍛えているのかわかりませんでした。いざという時のためなのかもしれませんが。

――鍛える以外には、家で何をしていたのですか。

梶原 テレビはあまり見ませんでしたが、時々2時間ドラマを熱心に見ているときは、だいたい石橋蓮司さんや蟹江敬三さんといった昔の役者仲間が出演していました。「もしかしたら俺だって、こんなふうに出ていたかもしれないのに」という思いで見ていたんじゃないですかね。

「ボストンバッグを常に枕元に置いておく」逃亡生活中の梶原家の掟

――「ボストンバッグを常に枕元に置いておく」という、梶原家の掟もあったそうですね。

梶原 着替えやお金が入っている、いつでも逃げられるためのバッグです。でも、私のバッグだけ中身が漫画だけでした。

――どんな漫画を？

梶原 そのときに読んでいる漫画です。『カムイ外伝』とか。読みかけの漫画の続きを入れ替えていました。いきなり逃げることになっても、続きが読めないと困りますから。

――「みんなで逃げるときのため」とボストンバッグの説明をされていたそうですけど、疑問に感じませんでしたか。

梶原 それが、変だと感じないものなんです。他の家の人が寝るときに何をしているかなんて知りませんから。「地震用？」と一度聞いたことがありますが、「いや、別に」とだけ。

――家には、警察などが踏み込んできたときにお父様が逃げ込むための隠し部屋もあったそうですね。

梶原 一見、ちょっとした倉庫に見えるんですが、外から見た奥行きと中に入ったときの奥行きが明らかに違うんです。壁を押してみたら、その奥に部屋がありました。そこは私の秘密基地になっていました。

子どもって、そういう狭い空間が好きじゃないですか。だから、ツリーハウスみたいな感覚で、缶詰なんかを運び込んで楽しんでいました。

後々になって、本当に刑事と警官が家に来ることになるんですけどね。

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

