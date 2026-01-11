〈小6の時に突然、母親から「お父さんは、役者で爆弾犯なの」と…“指名手配犯の父”と逃亡生活を送った女性脚本家（52）が明かす、父親が逮捕された経緯〉から続く

1971年12月24日に新宿伊勢丹前の交番が爆破された、新宿クリスマスツリー爆弾事件。同事件を筆頭に数々の爆破事件などを実行した過激派「黒ヘルグループ」のメンバーとして指名手配された俳優・梶原譲二を父に持ち、家族で逃亡生活を余儀なくされた脚本家の梶原阿貴（52）。

その出自を記した『爆弾犯の娘』（ブックマン社）が話題を呼んでいる彼女に、出頭後の父の様子、父の出所を経ての「梶原家解散」、『爆弾犯の娘』で出自を明らかにした理由などについて、話を聞いた。（全4回の4回目／1回目から読む）



脚本家の梶原阿貴さん ©山元茂樹／文藝春秋

「貧乏長屋のような家に暮らすことになって…」父親の逮捕後、母親と2人で極貧生活

――花小金井に越したそうですが、池袋に住んでいた身だと慣れるのは難しそうですね。花小金井の家を初めて見た時に「泥の上に家が建っている！」と慄いたことが、本に書かれていますけど。

梶原阿貴さん（以下、梶原） 「花」という字が付くから、なんだか素敵な場所を想像していたんですが、実際は全く違いました。池袋にいた頃は経済的に恵まれていましたが、父の逮捕後は本当に貧しくなって。母も手芸店を畳みましたしね。貧乏長屋のような家に暮らすことになって、かなり辛かったです。

――お父様の裁判を傍聴していますが、法廷でのお父様の姿はどのように映りましたか。

梶原 輝いて見えました。もともと役者ですから、声の響きや表現力が一般の人とは全く違うんです。彼が陳述書を読み上げると、傍聴席にいた女性たちが泣き出したりして、完全にその場を掌握していました。

その時、自分も役者になろうと決めていたので、役者という仕事が持つ力のすごさを目の当たりにして、ある種の尊敬の念を抱きました。

父親には懲役6年の判決が下され、刑務所生活

――邪魔な存在だった父親でも、さすがに手錠をかけられた姿を見ると。

梶原 さすがに嫌でした。

――お父様は懲役6年の判決が下され、刑務所に入られてから元気がなくなったそうですが、それは“逃亡、出頭、裁判”の物語が終わったところもあったのでしょうか。

梶原 そうだと思います。裁判という舞台がなくなり、刑務所で単調な日々を送るだけになってしまいましたから。拘置所にいる間は服装も自由で差し入れもできましたが、刑務所になると環境が全く変わりますし。

「父が家を見て『狭いね』と言ったんです。その言葉を聞いて…」父親の出所後、一家離散した理由

――本に登場する、お母様によるお父様への評価の言葉「世界の平和を語る前に家庭の平和を顧みない」が印象的でした。そうした言葉をお母様から聞かされてきたわけですが、だいぶ男性観や結婚観に影響を与えてられていそうですね。

梶原 「もし自分が結婚するなら、絶対に指名手配犯ではない人にしよう」とは思いました（笑）。あとは、他人の分まで全部食べてしまうような人、いわゆる「食い尽くし系」も嫌ですね。でも、「男性全体がクズだ」とは思いませんでした。

むしろ、「母のようにはなるまい」と。何でもやってあげて相手をダメにしてしまうのは良くないなと反面教師にしていました。

――お父様が出所された後、2年ほど一家3人で暮らして「家族解散」となったそうですね。

梶原 父が出所してきて、みんなで2階建ての借家に引っ越したんですが、その家を見て父が「狭いね」と一言言ったんです。その言葉を聞いて、それまで必死に父を支えてきた母の何かが、プツンと切れてしまった。母は急に友達の家にばかり行くようになって、家に帰ってこなくなりました。

――その状況を、どう見ていましたか。

梶原 私自身も「早くこの関係から抜け出したい」と思っていたので、こういう形で終わりになるなら清々するな、と思いました。自分から家を出ると、なんだか自分が悪いみたいになってしまいますが、家族全体がパーッとなくなるなら、誰のせいでもないですから。

「父が崖から落ちて大怪我をした」離婚した父親と母親が、また一緒に暮らし始めたワケ

――お母様に「お父さんを見捨てよう」と言ったことは？

梶原 ありませんでした。母は「今別れたら、彼の社会復帰の妨げになる。ここまで支えたんだから、保護観察が終わるまでのあと2年は面倒を見る」と言っていました。そして、その言葉通り、保護観察が明けた日に離婚しました。逃亡生活中は籍を入れていなかったのですが、父親が逮捕された後に入籍していたんです。

――離婚したものの、今現在ご両親は一緒に暮らしているそうですね。

梶原 父は木の伐採の仕事をしていたんですけど、崖から落ちて頸椎を損傷する大怪我をしたんですよ。それをきっかけに、また母が面倒を見ています。再婚は絶対にしたくないと言いながら、二人で暮らしています。父がNetflixを見たいけど設定ができないから母がやってあげたりとか、そんな感じの日常を送ってますね。

――お父様が崖から落ちても助かったのは、逃亡生活中に鍛えていたおかげだと。ムダじゃなかったですね。

梶原 お医者さんにも言われたそうです。「首周りの筋肉が頸椎を守ってくれた」って。リハビリにも非常にストイックに取り組んでいて、回復が驚異的に早いと先生に褒められています。

――お父様に対しては、以前より優しく接することができていますか。

梶原 もう年寄りですし、「しょうがないな」って感じですね。この本を出したことで、自分の中でも区切りがついたのかもしれません。

「私が爆弾犯の妻だったってバレたらどうしよう」書籍の出版に対する両親の反応

――本を出すにあたって、ご両親には相談されたのですか。

梶原 それぞれにノートを渡して、思い出したことを何でもいいから書き留めてもらうようにお願いしました。「これだけ迷惑をかけられたんだから、そのくらいは協力してくれないと困る」と言って。二人とも、すごく協力的でどんどん思い出を書き出してくれました。

――自分たちのことが世に出て、ご両親はどんな反応を。

梶原 今、伊豆の田舎でひっそり暮らしているので、「この本が売れすぎて、近所の○○ちゃんママに私が爆弾犯の妻だったってバレたらどうしよう」と母は心配していました。父も「デイサービスのリハビリの先生に優しくしてもらえなくなるかもしれない」と（笑）。

――そもそも、このタイミングでご自身の出自を公表しようと思われたのはなぜでしょう。

梶原 もともと、自分の子ども時代の話を、自分のことだというのを伏せたまま映画にしたいとずっと考えていました。そんな中、桐島聡の事件を題材にした映画『桐島です』の脚本を私が書くことになったんです。

監督の高橋伴明さんから「おまえは逃亡生活を経験しているんだから、おまえが書けば桐島の空白の50年に説得力が生まれる」と言われて。そのタイミングで、この本のお話もいただいたんです。「もう50歳を過ぎたし、いいかな」って。

「あいつの親父は爆弾犯なんだから」梶原さんの生い立ちを勝手に言いふらされたことも…

――それまでは、公表することが危ういと感じていた。

梶原 何か言われるのがイヤでした。それに、私の出自を知っている一部の人から、アウティングされることもあったんです。

幡ヶ谷のバス停殺人事件を下敷きにした『夜明けまでバス停で』で、いろいろな映画賞で脚本賞をいただいたんですけど、爆弾の作り方を知っているホームレスを登場させているんですよ。そこを突いて「あいつの親父は爆弾犯なんだから、書けて当たり前だ」と言いふらす人がいたり。

その前にも「バラされたくなかったら」って、お金を要求する人もいて。フル無視しましたけど。

――出版後、世間の反応はいかがでしたか。

梶原 もっとひどいことを言われるかと覚悟していましたが、思ったよりは批判的な声は少なかったです。もちろん、ネットニュースのコメント欄などで心ないことを書かれることもありますが、直接何か言ってくる人はいません。むしろ、この本をきっかけに、40年ぶりに連絡をくれた旧友もいたくらいで。

――ご自身の出自について、今でも悩んだり、「加害者の家族」という負い目を感じたりすることはありますか。

梶原 それは、もうありません。変えられない過去のことを考えても時間がもったいない。私は結構、合理的なんです。過去は変えられないけれど、今と未来は選べますから。

ありがたいことに本が売れているので、もう元は取ったかなと。あ、いやまだまだですね。最低でも10万部は売れて、Netflixでドラマ化されて、NHKの朝ドラになって、ジブリでアニメ化されるくらいで、やっと元が取れます（笑）。

