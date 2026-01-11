韓国の23歳以下（U−23）サッカー代表チームがレバノンを破り2026アジアサッカー連盟（AFC）U−23アジア杯で初めて勝利を収めた。

イ・ミンソン監督率いるU−23韓国代表チームは10日にサウジアラビアのリヤドで行われたグループリーグC組第2戦で4−2の逆転勝ちを収めた。イランとの第1戦を0−0で引き分けた韓国は、この日の勝利で1勝1分け（勝ち点4）を記録した。韓国はまだ第2戦を終えていないウズベキスタン（1勝）、イラン（1分け）を抜きC組トップになった。レバノンは2敗で最下位にとどまった。韓国は13日にウズベキスタンとグループリーグ最終戦を通じベスト8進出を目指す。

イ・ミンソン監督はこの日イラン戦に出たベスト11のうち5人を入れ替えるローテーションを選択した。ウズベク戦に備え主軸選手の体力を配分したとみられる。韓国は前半13分で先制ゴールを決められたが、前半20分でキャプテンのイ・ヒョニョンがヘディングで同点ゴールを入れた。韓国はレバノンにさらに失点したが、もう一度反撃に出た。韓国は3ゴールを相次いで決め勝負をひっくり返した。キム・テウォンの4回目のゴールで勝利を確定した韓国選手はイラン戦でひざを負傷し招集解除されたカン・サンユンのユニフォームを持って「友情のセレモニー」を行った。

一方、イングランド・プレミアリーグ（EPL）のウルバーハンプトンで活躍するファン・ヒチャンはシーズン3号アシストを上げチームのイングランドサッカー協会（FA）カップ32強進出に力を与えた。ウルバーハンプトンは10日に英ウルバーハンプトンで開かれたリーグ2（4部リーグ）シュルーズベリーとの2025〜26FAカップ第3戦に6−1で大勝した。先発出場したファン・ヒチャンは前半9分目にヨルゲン・ストランド・ラーセンの先制ゴールをアシストした。ファン・ヒチャンは左サイドに食い込んだ後、後方からきた浸透パスをカットバックにつなげ、ゴール前のラーセンが絶妙の左バックヒールシュートでゴールポストを割った。