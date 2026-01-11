〈「それはいつなんだよ！」声なき絶叫が響いた。『聖の青春』でデビューした作家・大崎善生が“壮絶な最期”を迎えるまで〉から続く

2025年夏、バックギャモン世界大会。

【画像】世界大会「モンテカルロオープン」で優勝して涙を見せる高橋和さん

「彼女は何者なんだ？」

海外の選手たちの中にざわめきが走る。初参加で全く実績のない日本人女性が勝ち続けていた。同行していた日本の選手が彼らにこう説明した。

「彼女はジャパニーズ・チェス、shogiのプロプレイヤーなんです」

その言葉に誰もが頷いた。

「そうか、持っている雰囲気が違うものね」

昨夏にモナコで行われた世界大会で、和は初参加にもかかわらず快進撃を続けた。各国から集まった強豪たちが、日本から来た“勝負師”の姿に目を奪われた。引退して20年が過ぎても、女流名人戦A級在籍7期、女性として唯一人の詰将棋・看寿賞受賞の力は生きていた。



初参加のモンテカルロオープン優勝のメダルを胸に

大崎の一周忌を前に和に取材を申し込むと、承諾とともに次のように書かれていた。

「実は明日からフランスに行ってまいります。簡単にいうと『国外逃亡』です。命日を日本で過ごすのは耐えられないと思い、思い出の地ニース、モナコでその日を迎えることにしました」

モナコ行きを決めたのは、前年の秋だった。バックギャモンの世界大会が開催されるモナコとフランスのニースは接しており、2人で何度も訪れた思い出の地である。大会の日程はすでに決定していて、決勝が行われるのは8月3日。その日は大崎の命日にあたる。

「会場の真向かいに海が広がっていて、その海を眺めてから試合をしていました。なんか大崎と話しているような感覚でした」

出会い

大崎とは『将棋世界』誌の仕事で初めて会った。編集長だった大崎が、女流棋士が国内各地を回り、最後にヨーロッパ4カ国にも行って指導対局をするプランを立てた。将棋雑誌としては常識外の大型企画で、枠にハマらない大崎らしい発想だった。そして、その指導対局役の依頼が、当時19歳の和に来た。滅多にない魅力的な仕事である。しかし、和は気が進まなかった。

14歳でプロデビューした。時代が昭和から平成に変わって間もない頃だった。女流棋士番号は13。まだ出場できる棋戦の数は少なく、対局料も安かった。イベント出演や解説の聞き手役の仕事が、彼女たちにとって収入の多くを占めた。若くて華のある和には仕事が集まったが、当時はまだ公式戦でも結果が出せず、人気が先行することに戸惑いがあった。

あるとき、タイトル戦の解説会に聞き手役の仕事で呼ばれた。終局後に旅館の広間で打ち上げが行われ、その席で酔った観戦記者が勢いに任せて言った。

「和ちゃんはタイトルなんて獲れない！ 女流のトップになんてなれない！ でも可愛いからそれでいいの」

女流棋士は客寄せパンダとも言われた時代だった。それでも彼女たちの誰もが、強くなりたい一心で努力を続けていた。和は自分の顔が凍りつくのを感じた。やり場のない怒りが込み上げてきて会場を出る。部屋に駆け込むと涙が溢れた。

勝つことで評価される世界で、まだ実績のない自分への注目が高まっていく。自然と風当たりが強くなるのも感じていた。公式戦が近づくと、勝たなければ何を言われるかわからないという強迫観念が襲ってくる。前夜になると吐き気に襲われ、トイレとベッドを行き来してほとんど眠れない。いつしか自律神経失調症に苦しむようになった。

「肝心なのは、自分がやりたいかどうかなんじゃないのか」

『将棋世界』編集部に断りの意を伝えると、大崎が直接話したいという。後日、連盟に行った際に編集部を訪れ、奥のデスクに座った大崎に初めて会った。クタクタのスーツを着てタバコを燻らせていた。

これ以上、目立つ仕事をすることで、色々なことを言われたくないと話すと、それを聞いた大崎はあっさりと言い捨てた。

「そんなの言わせておけばいいじゃないか」

予想もしていなかった一言に、呆気にとられた。和は生来の真面目な性格で、周囲の声を聞き流すことができなかったのだ。

「そうなんだ、気にしなくていいんだ……」

ポカンと口を開けている和に大崎はいった。

「肝心なのは、自分がやりたいかどうかなんじゃないのか」

その言葉に自分の殻が破れる感じがした。

大崎が選んだスタッフは、ベテラン観戦記者の田辺忠幸とカメラマン弦巻勝だった。2人とも和と旧知の仲であり、取材旅行は忘れることができない楽しいものになった。8ヶ月かけて国内を回った後に、オランダ、ベルギー、フランス、イギリスを旅した将棋紀行は、「和とレッスン」として『将棋世界』に1年にわたって連載された。

大崎は出発前に当時大ヒットしていた映画『ボディガード』を観て、警護するつもりでいたらしい。宿泊先のホテルの窓辺をチェックしたりしているので、和は「この人は何をやっているのだろう？」と思った。

連載は大きな反響を得て、翌年の将棋ペンクラブ大賞を受賞、のちに書籍化もされた。大崎と和はこの取材の後に仲間内の食事や飲みの席を共にするようになり、1年ほどして交際をスタートさせた。

また、この取材時に欧州を案内してくれたコーディネーターの山本夫妻と親しくなり、山本一家がフランスのニースに移り住んだことで、2人はそこを訪れるようになる。その地の美しさは大崎と和にとって生涯忘れぬものなり、その後の大崎の小説『パイロットフィッシュ』や『アジアンタムブルー』の中に大きく反映されていく。

快進撃

世界大会の前哨戦といえる「モンテカルロオープン」が7月26日に開幕した。和にとって初めての試合にで、まだレーティングさえも持っていない。

「目の前にあるものに集中するだけでした」

トーナメント表を自分の名前が勝ち上がって行くのが不思議な気持ちだった。そして決勝、最後のダイスが和に微笑むと咄嗟に泣き伏した。誰もが予想もしなかった優勝だった。

「そのときの涙はギリギリの戦いで掴んだ勝利と緊張からの解放感、そして一番喜んでくれるはずの人がいないという現実に戻っての涙でした」

バックギャモンの世界大会は3階級に分けられ、上位から順にオープンクラス、アドバンストクラス、インターミディエットクラスになる。前哨戦のインターミディエットクラスで優勝した和は、続く世界大会ではアドバンストクラスに出場した。一度敗れたものの、コンソレーション（敗者復活戦）でのチャンスに懸ける。

「本来なら命日は日本にいるべきでしょう。それから逃げてきた以上、もうやるしかなかった。それが私なりの供養だと思ったんです。決勝の舞台に立てないなら、自分の存在価値はないというほど、思い詰めていた」

朝、宿泊先を出ると会場まで10分ほどの道を歩く。南仏の美しい街並みの向こうに、紺碧の空が海へと続いている。降り注ぐ光に、サングラスをしていないと目を開けていられない。行き交う人たちから漂う香水の香り。皆、自信に満ち溢れ、幸せを絵に描いたような世界が眩しすぎて切なかった。

歩きながら、いつも宇多田ヒカルの『道』を聴いていた。

あなたならこんな時どうする？

「歌詞の問いかけに、私は自然と“闘う”って応えていました。それが最も自分らしい姿だと思えたんです」

試合ではどんなに苦しくても、最後に女神が微笑んだ。この時の自分に冷静ながらも狂気じみたものを感じていたという。

8月2日、準々決勝。あと2つ勝てば、翌日の最終ステージへと進むことができる。

「その日の朝に会場に入ると、いつも海を見ていた大きなガラス窓が、ホテルの仕様で全てカーテンが閉まっていました。とてもがっかりして弱気になってしまって。でも、いよいよ準決勝が始まる時に、ふと顔を上げたらカーテンが開いていたんです。ちゃんと見ているから、頑張りなさいと言われているようでした」

どんな窮地に追い込まれようとも、諦めずに食らいついていった。思いがダイスに乗り移るはずはないのだが、ここぞというところで良い目が出た。

「不思議な力を感じました。あれは絶対に大崎の手です。でなければ、あんなに勝つわけがない」

ついに決勝進出を決め、最終日の舞台に立つことになった。周囲で何事もないようにゲームが行われている中、誰もいない隅の方で涙が止まらなかった。何度も机を叩いて、やり遂げた喜びを噛みしめていた。

消えて得たもの

8月3日、決勝戦――。

南仏の太陽は本当にオレンジ色をしている。朝の空気はカラッとして、空はどこまでも高く、街中には高級車のエンジン音が響いていた。

石畳に立つと、かつて大崎と歩いたことを思い出す。記憶の中の彼は、不思議と顔が見えなかった。

決勝の相手はドイツから来た青年だった。前半は和が大きくリードして、青年は顔を赤めて苛立ちを見せていた。しかし後半になると流れが変わった。一気に追い上げられて逆転される。

残りあと1点まで追い込まれたところで、日本人メンバーが「コーヒーかお水でも飲みませんか？」と休憩を促してくれた。

「私があまりに過集中になっていたのを心配してくれてのことでした。ギャモンは試合の合間に、自分のタイミングで少し休憩を取ることができるんです。そこで海を見に行きました。毎日、眺めていたところへ」

心にあった何かが、海に溶けていく感じがした。

「勝敗なんかよりも大切な仲間が和の周りには、いっぱいいるじゃないか」

そう言われているような気がした。大崎の死からずっと、崩れそうになる自分と向き合うのが精一杯だった。

最後は結果的に敗れたけれども、不思議な気持ちになった。女流棋士を目指したときから勝負とは勝つことがすべてだったのに、このときは消えて得たものがある感覚だった。

「決勝が終わった後に、報告にもう一度海を見に行ったんです。『やったじゃん』という言葉が聞こえてきました。『この1年、いろいろな意味で頑張ってきたね』って」

こんなにも大崎が身近にいると感じたのは、亡くなってから初めてだった。

「もっと今の自分や周りを見て生きなさい。それがこれからの人生に繋がっていくことなんだから」

その瞬間、傍にいた大崎がスーッと飛んでいった気がした。この気持ちを伝えたくて、自分をここに連れてきたのだろうか。

「もう大丈夫だね」

そんな声が心に響いた。

（野澤 亘伸）