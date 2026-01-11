〈読み上げ時間は20分近くになった。“重い病の淵”にあった作家が藤井聡太八冠に「声なき祝辞」を捧げるまで〉から続く

「大崎さんに書いてもらえたら、ええんやけどね」

森信雄七段からの電話を終えた大崎善生は、隣にいた後の妻である高橋和にこの言葉をそのまま伝えた。2人のやり取りを聞いていた和は、この瞬間、大崎にスイッチが入ったのがわかったそうだ。すでに着想を得たような遠い目をしていた。

人生のターニングポイント

1998年8月8日、森の弟子である村山聖九段が亡くなった。29歳だった。両親はその生涯を記録したノンフィクションの出版を希望する。このときの大崎はまだ作家としての活動を何も始めておらず、書いているものといえば編集後記くらいだった。それでも森は愛弟子の生き様を描けるのは大崎しかいないと思った。

その後、村山の両親から大崎の元へ大量の資料が届けられた。子どもの頃からの年表や本人が大切にしていたもの、亡くなる前に家に残されていたものなど、すべての記録がそこにあった。

大崎が描いたのは、壮絶な闘病生活の中で盤と向き合う天才棋士の姿だけでなく、一人の若者の青春と苦悩だった。そして村山を内弟子時代から生涯にわたって支え続けた森との師弟愛の物語でもあった。森は完成した作品を読み、自分の存在が大きく書かれていることに驚いたという。



村山聖九段の師匠である森信雄七段（右）とは長い付き合いだった（提供：森信雄七段）

「僕は村山くんの師匠と呼ばれるのが嫌でね。彼が森の弟子と呼ばれるならわかるけど（笑）」

デビュー作『聖の青春』がベストセラーになった翌2001年、大崎は将棋連盟を退職する。もともと職員という仕事が気質にあっておらず自然な流れだった。

「ただ、作家になったのは僕としてはあんまり好まなかったですね……。急に人が変わって偉そうになって。編集者といると、僕のことを貶めるようなことを言う。意識しすぎて、少し無理していたような気がするなぁ。だからちょっと距離を置く期間があったんです。作家を辞めたら、また仲良くしようと思ってね。人伝に『森さんが避けているので、大崎さんが寂しがっていますよ』と聞いたこともありました」

大崎は連盟にいた頃から周囲と意見がぶつかることが多かったようだ。言葉もきついため、人によっては敵視するようなところもあったかもしれない。ただ、一度関わった人のことは最後まで見届ける情の厚さがあった。

「優しいところを大崎さんは見られたくなかったんでしょうね。自分のそういう面はあまり出したくない。強がっているまではいかないけど、そんな感じがしました」

癌は最後の1ヶ月で急激に悪化するというが、この頃は大崎の顔はまだふっくらとしており、森は次も会えると思った。

「とても合う薬があって、それで今は元気なんだと。見た目にもそう見えたので。迂闊やったなぁ……。

大崎さんに写真撮ってエッセイを書いてくださいよってラインしたことがあって、『写真はちょっとね』という返事だったけど、その後に何枚か送ってくれた。近くの公園に行って池に枯れ葉が浮かんでいるのを撮ったもので、水の波紋がすごく情緒的なんです。僕がこれいいなって言ったら『森さんのことを考えながら撮ったよ』って。大崎さんの心の中みたいに感じました」

この2ヶ月後に大崎は4度目の入院をした。梅雨入りも迫った6月中旬、和の誕生日2日前のことだった。

もう以前のように携帯での棋譜中継を観ることもなくなっていた。和が個室を出るときに「帰るね」と声をかけても、ぼんやりと外を眺めていた。人生を悟っているかのような姿に、これが最後の入院になるだろうなと思った。

別れの朝

8月3日の朝、とてもよく晴れた日だった。前夜はカーテンを閉め忘れて寝てしまったため、和は強い光で目が覚めた。

「おはよう、調子はどう？」

2階の寝室からラインを送ったのは、朝8時43分だった。大崎は1階のリビングにあるソファでいつも寝ており、それは編集者時代からの習慣だった。病気になってから和が体を気遣ってベッドで寝ることを勧めても、結局ソファがいいと言って、変えることはなかった。

いつもならすぐに返信があり、「体調は？」とか「何なら食べられる？」などのやり取りをする。しかしこの日は既読がつかず、リビングに備え付けてあるカメラの映像を見ると姿がなかった。トイレに行っていると思い、和はすぐに下に降りていった。

「中にいるの？」

ドアをノックしたが何も反応がなかった。鍵をかけるような人ではない。和が開くと、大崎は座ったまま俯くようにしていた。体を揺らしても反応がない。呼吸器切開してある喉元に手を当てると、まだほんのりと体温を感じた。和は2階にいる息子の唯を大声で呼んだ。事態を察して階段を駆け降りてくる足音に向かって叫ぶ。

「救急車を呼んで！」

幸せな夜

前夜は京都の大学に通う息子の唯と、フランスに住む親しい友人の娘かづが家に来て、楽しい時間を過ごした。

大崎の一人息子、唯への愛情は、和が見ていても気恥ずかしくなるほどのものだった。高校生になっても「可愛いなぁ」と言っては頭を撫で、唯も父親の愛情を照れることなく素直に受けとめていた。

この年の4月に京都に行って以来、久しぶりの帰省に大崎は「彼女はできたのか？」と聞いた。唯が「できたよ」と答えると、「そうか、えらい！」と嬉しそうに笑った。唯も父親の口の動きと表情で、言葉を理解することができたのだ。

かづは和が大崎と『将棋世界』誌の取材で30年前にフランスを訪れたときに、現地を案内してくれた日本人のコーディネーター山本夫婦の娘である。夫妻とはこれが縁で、その後に大崎と和が結婚してからも家族ぐるみで付き合いを続けてきた。夫妻が日本を訪れると、大崎は自宅に泊めて手料理を振る舞い、かづを我が子のように可愛がった。

彼女が来日したのは、大崎の容体を知っていてのことだった。前年の冬から日本に来る約束をし、一緒に北海道に馬を見にいく約束をしていた。帰りには山形にも寄って、親友である駒師の児玉龍兒氏を訪ねるつもりだった。和は「大崎が夏まで頑張れたのは、この旅行を楽しみにしていたことが大きい」と話す。治療方針もそれに合わせてスケジュールを組んできたのだが、かづが来る数週間前から、急激に容体が悪化してしまう。

それでも大崎は北海道に行くことを強く願った。これが最後の機会になることを本人が一番よくわかっていたのだ。しかし主治医は厳しい判断をせざるを得なかった。

「今のままでは新幹線の中で倒れてしまいますよ。治療を続けて、もう少しよくなってから……」

これまで主治医の言葉を尊重してきた大崎が、このとき初めて怒りを露わにした。

「それはいつなんだよ！」

声なき怒声が響いた。

すべてを喜びにかえて

電話の向こうから救急隊員が問いかける。

「息をされていますか？」

「わからないです。でもまだ体は温かい感じです」

「横にして心臓マッサージをしてください」

和は以前に救命講習を受けた経験があった。夫を横にして、必死で胸骨圧迫を続けた。闘病を続ける中で、骨と皮ばかりになってしまった身体。和の細い腕の力でさえ、折れてしまいそうだった。

救急車のサイレンが遠くから聞こえてきたのが、耳の底に残っている。到着した救急隊員が素早く大崎の手を取ると、すでに指先の硬直が始まっているという。

「もう亡くなられています」

ああ、こういうことなんだな……。

ぼんやりした記憶の中で、そんなことを思っていた気がする。

前の晩は愛する者に囲まれて、本当に幸せそうだった。午後10時頃にかづが宿泊先に戻り、唯が2階に上がると急に力が抜けてしまった。和は心配でずっと付き添っていたが、午前1時頃に大崎が「もう寝るよ」というので「おやすみ」と言って2階に上がった。疲れていたため、ベッドに倒れ込むように眠りに落ちた。それでも午前3時と6時にモニターで大崎の様子を確認した。この2年間はほぼ熟睡したことがなく、毎夜ハッと目が覚め、モニターで胸のあたりが上下に動いていることを確認する日々だった。

「2人に会った日は、もう思い残すことはないという感じでした。あのときに救急車を呼んでいたら、病院のベッドで亡くなることになったのかなぁ……。最期は家がいいって言っていたから、上手な幕引きだったと思います。そりゃ見つけた方はいい気はしませんよ。私としては最期に映る景色の中にいたかったと思いますが、それも配慮だったのかもしれません」

彼の死をもっと冷静に受け止められるはずだったのに…

葬儀の準備のため、大崎と親しかった編集者たちが自宅に集まってくれた。香典返しを決めているとき、ふと天井から蜘蛛が1匹降りてきて、パンフレットの上にとまった。和は「ああ、大崎の仕業だな」と思った。

「最後の2年間ですね、あらためて大崎と向き合ったのは。あのときは異常なまでの正義感と使命感が、私を真っ直ぐに立たせていた。正しいことをしていれば、きっと救われる、自分も相手も。正直、その時間の中で覚悟はできていたし、彼の死をもっと冷静に受け止められるはずだった」

仕事で人前に立つときは毅然としていられた。だが、自宅でポツンとしていると正気を失いかけ、大きな沼に呑まれそうになる。一人になることで、これほどの喪失感に落とされるとは思わなかった。

だめだ、だめだ、だめだ！

唇をかみしめて太腿をアザができるほど叩いた。こんな脆い姿を誰にも知られたくない。

4歳のときにお別れした幼い自分が、心の奥に残っていた。交通事故の後、寝ている自分の枕元で母親が「ごめんね」と毎晩泣いていた。その姿を見るのが辛くて、「私は大丈夫、強くなる」と誓った。あれから人前で悲しみを露わにしたことはない。でも、本当は寂しがりやで、泣き虫で、頼れる人をずっと必要としていた。

葬儀が終わって2週間ほどした日、夕飯を作っていた。ご飯を炊いて、彩り豊かな野菜に肉を焼いて乗せた。野菜スープを作り、果物も剥いた。食べ始めて、ずいぶんたくさん作ったことに気がついた。テーブルにいるのは自分一人なのに――。涙が頬を伝い、止まらなかった。

