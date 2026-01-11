職場で配りたい「佐賀県のお土産」ランキング！ 2位「丸ぼうろ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「佐賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「佐賀を代表する伝統的なお菓子で、カステラを平らにして焼いたような、素朴で優しい甘さの焼き菓子です」（60代男性／青森県）、「シンプルな味で世代を問わず食べやすく、職場向け手土産として安心して選べるから」（30代女性／石川県）、「しっとり柔らかで素朴な味が年代に関わらず喜ばれると思います」（30代女性／愛知県）といった声が寄せられました。
回答者からは「有田焼チーズケーキはテレビで見て美味しそうだったので」（40代男性／和歌山県）、「有田焼の器に入っており、見た目も上品で喜ばれると思います」（40代男性／埼玉県）、「後味がすごく良くて美味しいのもありますが、人によっては数年後にまだ器を残してあると言ってくれたりもするので嬉しくなります」（40代女性／東京都）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：丸ぼうろ（北島）／34票2位は「丸ぼうろ（北島）」でした。佐賀を代表する伝統的なお菓子で、小麦粉、砂糖、卵で作られた素朴で優しい甘さが特徴です。「懐かしい味がする」「コーヒーやお茶に合う」「個包装で日持ちがよい」といった点が、職場での休憩時間にぴったりだと評価されました。
1位：有田焼チーズケーキ（有田テラス）／75票1位は「有田焼チーズケーキ（有田テラス）」でした。有田焼の器に入った濃厚なチーズケーキで、食べた後も器を使用できる特別感のあるお土産です。「器ごとプレゼントできる特別感」「見た目のインパクトと高級感」「チーズケーキそのものがおいしい」といった理由で、話題性も含めて高く評価されました。
