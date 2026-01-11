ミズノは、シリーズ史上初のニットを採用した新アッパー構造によって、さらなるフィット感を追求したフットボールシューズ「MIZUNO α III（ミズノ アルファ スリー）」シリーズを1月9日に全国のミズノ品取扱店で発売する（「MIZUNO α III JAPAN」の一部カラーは2025年12月に先行限定発売）。

「MIZUNO α」シリーズは、ミズノフットボールシューズのコンセプトである「軽量・柔軟・素足感覚」をベースに、プレースピードが向上した現代フットボールに求められるハードワークへの機能を兼ね備えたミズノフットボール史上最もスピードを追求したモデルとして、2022年11月に発売した。



「MIZUNO α III JAPAN」

「MIZUNO α III」シリーズは、従来モデルに比べてさらにフィッティングを追求するため、アッパー素材に軽量で柔らかいニットを新たに採用している。ニットに適したアッパー構造を一から見直すことで、「MIZUNO α」シリーズ史上最も快適なフィット感を追求した。

ミズノブランドアンバサダーのジョアン・フェリックス選手（アル・ナスルFC）や望月ヘンリー海輝選手（FC町田ゼルビア）などが着用予定となっている。



「MIZUNO α III ELITE」

「MIZUNO α III JAPAN」の特長について、アッパーは、新たに軽量で柔らかいニットを採用し、3層のアッパー構造にアップデートしている。また、アッパーにステッチを施すことで、ニットの柔らかさを保ちつつ、過度な伸びを抑制し、フィッティングを追求している。さらに、アッパー前足部の裏材にグリップ力の高い「ZEROGLIDE α Mesh（ゼログライド アルファ メッシュ）」を採用し、プレー中の足のズレを軽減、足との一体感を追求している。



「MIZUNO α III PRO」

アウトソールは、「α Triangle Stud（アルファ トライアングルスタッド）」を引き続き採用し、より進行方向へのスピード、クイックな動きに注目した構造にしてる。また、エネルギーロスを小さくするため、全力疾走に貢献する高反発中底「KaRVO RSTM（カルヴォ）」も採用し、反発性を追求した。かかと部分には「MIZUNO ENERZY（ミズノ エナジー）」を採用し、クッション性を高めている。



「MIZUNO α III SELECT」

インソールは、ミズノ史上最高のインソール用高反発ソール素材を使用した「ミズノエナジーxp インソール（ミズノエナジーエックスピーインソール）」を新たに採用することで、柔らかさ、反発性、軽量性を追求している。

［小売価格］

MIZUNO α III JAPAN：2万6400円

MIZUNO α III ELITE：2万2000円

MIZUNO α III PRO：1万7600円

MIZUNO α III SELECT：1万450円

（すべて税込）

［発売日］1月9日（金）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com