カンロ、「ピュレショコラティエ」シリーズを「ヒトツブカンロ」店舗および「KanroPOCKeT」オンラインショップでリニューアル発売
カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「ピュレショコラティエ」シリーズを、直営店「ヒトツブカンロ」店舗および「KanroPOCKeT（カンロポケット）」オンラインショップでリニューアル発売する。
「ヒトツブカンロ」はカンロ創業100周年を迎えた2012年にJR東京駅でオープンしたキャンディショップ。コンセプトは「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」。キャンディをあげる楽しさともらう楽しさを作り出し、小さなヒトツブがヒトからヒトへとつながっていくお店を目指している。
「ピュレショコラティエ」は、甘ずっぱくてジューシーな「ピュレグミ」をこだわりのチョコレートでコーティングしたヒトツブカンロのオープン当時から販売している人気シリーズ。これまでのギフトにぴったりなおしゃれなイメージを踏襲しつつ、よりスタイリッシュな三角柱型のパッケージにリニューアルする。自分へのご褒美にはもちろん、これからのギフトシーズンでの大切な人へのプレゼントにもぴったりな商品になっているのでこの機会にぜひ試してみてほしい考え。
「ピュレショコラティエ レモン＆ビター」は、甘ずっぱいレモン味のピュレグミにビターチョコレートを一つひとつ丁寧にコーティングしたグミとなっている。
「ピュレショコラティエ グレープ＆ホワイト」は、香り高いグレープ味のピュレグミにホワイトチョコレートを一つひとつ丁寧にコーティングしたグミとなっている。
「ジュレ in ピュレショコラティエ ピーチ＆ビター」は、山梨産白桃果汁を使用したジュレがたっぷり入ったピーチ味のピュレグミにビターチョコレートを一つひとつ丁寧にコーティングしたグミとなっている。
［小売価格］
ピュレショコラティエ レモン＆ビター：750円
ピュレショコラティエ グレープ＆ホワイト：750円
ジュレ in ピュレショコラティエ ピーチ＆ビター：780円
（すべて税込）
［発売日］
ピュレショコラティエ レモン＆ビター：1月9日（金）
ピュレショコラティエ グレープ＆ホワイト：1月9日（金）
ジュレ in ピュレショコラティエ ピーチ＆ビター：発売中
カンロ＝https://www.kanro.co.jp