¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÌëÃæ¤Î£²»þ¤Þ¤Ç¿ì¤ï¤Ê¤¤¡×ÂçÊªÇÐÍ¥¤È°û¤ó¤ÀºÝ¤Î¡É¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤ÆÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤È¤Î°û¤ó¤À¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¤È¡¢2·î5Æü¤Ë¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÃÏ¿¿±û¤È¥È¡¼¥¯¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö»ä¡¢ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉñÂæ¤òÂçºå¤Ç¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°û¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸«»ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌëÃæ¤Î2»þ¤Þ¤ÇÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Â¤ò¤³¤¦ÁÈ¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ò±¦É¨¤ËÍí¤Þ¤»¤Æ¡ÖÄ¹¤¤¤Î¤Í¡¢¡ÊÂ¤ò¡ËÁÈ¤ó¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¥¯¡¼¤Ã¤ÆÍ¾¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÂçÃÏ¤È¶¿¤ÏÆ±»þ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¤â¾å¾Â¤Ï¡ÖÊÉ¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÊÉ¤Ë±Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¥°¥é¥¹¤ò¡Ë¤¯¤æ¤é¤»¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²¿¤Ë¤â¤ª¿©¤Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡£Â¾¤ÎºÂ°÷¤µ¤ó¤¬¡ØºÂÄ¹¡¢°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Ï¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶¿¤ÈÂçÃÏ¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Ä¤Ã¤Æ¡¢ÃËÁ°¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤¤¤¸¤ï¤ë¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤ÍÈ¤²¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤¬¤¤¿¡£ÀäÂÐ¡¢µñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë»É¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥é¥·¤¸¤ç¤¦¤æ¤Ä¤±¤Æ¡¢¸ý¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤È¸ýÀè¤Þ¤ÇÍÈ¤²¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¿È¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬±¦¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾å¾Â¤Ï¡Ö¡ÊÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¤ÈÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÍÈ¤²¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤ò´«¤á¤¿¤³¤È¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾å¾Â¤Ï¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ç¤âÌëÃæ¤Î2»þ¤Þ¤ÇÊø¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ì¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£