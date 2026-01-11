レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの橘香恋（29）が11日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。世界最大級の車の祭典「東京オートサロン2026」が開催されている千葉・幕張メッセで10日に行われた「にしたんクリニック レースアンバサダーアワード2025」授賞式で、「レースアンバサダーアワード」5人に選出されただけでなく“4冠”を受賞したことを報告した。

「週刊プレイボーイ賞 メディバンネップリ賞 テレビ東京賞 レースアンバサダーアワード 4つの賞を受賞させていただきました」と、緑を基調としたショートパンツにニーハイロングブーツのコスチューム姿で、4つのトロフィーを抱えて笑顔を見せたショットをアップ。「沢山の応援を本当にありがとうございました。みんなと一緒に夢を叶えることができて人生で1番幸せです」と感謝の気持ちもつづった。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「絶対大物になれる」「本当に誇り」「胴上げ40回しないと」「一番光ってたよ」などのコメントが寄せられている。

橘は愛知・岡崎市出身。18年3月、レースクイーンデビュー。「日本レースクイーン大賞2019」新人部門準グランプリ受賞。25年は「D'station フレッシュエンジェルズ」で活動。デジタル写真集や雑誌などグラビアでも活躍。チャームポイントは小顔。趣味は華道、ゲーム。身長164センチ。血液型O。