

「お〜いお茶 SAKURA GREEN」

伊藤園は、“お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に日本茶の新たなスタイルを提案する「お〜いお茶 PURE」シリーズから、華やかな桜が香る緑茶飲料「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を、1月19日に春季限定で発売する。

同社は、“お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に、お茶の伝統を引き継ぎつつグローバルで日本の茶文化を伝播させる「お〜いお茶 PURE」シリーズを、昨年3月に販売開始した。同シリーズは、海外のトレンドから着想を得て「後味のすっきりさ」「爽やかな香り」を楽しめる味わいを製品のベースとしており、20代〜30代の若者や女性の人々に支持され当初計画の約2倍で販売が推移している。今回、同シリーズから、海外でも人気の高い日本の文化を象徴した「桜」のフレーバーを楽しめる季節限定の日本茶「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を新発売する。

「お〜いお茶 SAKURA GREEN」は、華やかな桜の香りを引き出した塩漬けの桜葉と、桜と相性の良いうまみが特長の茶葉を使用することで、春の訪れを感じる華やかな桜の香りと爽やかな味わいを楽しめる緑茶飲料。塩漬けの桜葉と、旨みが強く渋みを抑えた国産茶葉を使用することで、まるで桜餅を思わせる上品な風味を実現した。

同社は「お〜いお茶 SAKURA GREEN」の販売を通じて、四季折々の美しさがある日本の中で、寒さが和らぎ生命力に満ち溢れる「春」の新たな一歩を踏み出すシーンに寄り添い、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案するとともに、「お〜いお茶」ブランドが持つ魅力と価値を届けていく考え。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］1月19日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp