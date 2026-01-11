GACKT¡ÖçÓ¤á¤Æ¤¤¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¾×·âÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡ÖÀµÄ¾½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬11Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Àã»³¤Ç´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
GACKT¤Ï¡Ö20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¥Ü¥¯¤âçÓ¤á¤Æ¤¤¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤â¡¢¡ÚçÓ¤á¤Æ¤ë¤È»à¤Ì¤¾¡©¡Û¤ÈÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¸À¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀã»³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Åß¤Î3¥ö·î¤Ï»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ä«¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢Ãë¤Ï4»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥É¡¢Ìë¤ÏÉô²°¤Ç¶Êºî¤ê¡£¤¢¤ëÌë¡¢ºî¶Ê¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥â¡¼¥Ó¥ë¤ÇÀã»³¤òÁö¤ê¤Ë½Ð¤¿¡£½ÐÈ¯Á°¡¢¥¦¥§¥¢¤Î¾å¤«¤é¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¡£·ÈÂÓ¡¢¥¿¥Ð¥³¡¢Èó¾ï¿©¡£Àã¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Ìë¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡£¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÊ´Àã¤Ë¸«¹û¤ì¡¢¾¯¤·ÃÎ¤é¤Ê¤¤±ª²ó¥³¡¼¥¹¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥â¡¼¥Ó¥ë¤´¤È³³¤«¤éÍî¤Á¤¿¡£ÅÓÃæ¤Çµ¤¤ò¼º¤¤¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¡£¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¹¹¤Ë20m²¼¤Î¿¼Àã¤Ë»É¤µ¤ê¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡£·ÈÂÓ¤òÃµ¤¹¡£¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¿¥Ð¥³¡£ÊÌ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¥¿¥Ð¥³¡£·ë¶É¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï12È¢¤Î¥¿¥Ð¥³¤À¤±¡£ÀµÄ¾¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ«5»þ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤ËÄË´¶¤·¤¿¡£³ÎÇ§ÉÔÂ¤â¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤â¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ôú¤ê¤â¡¢Á´Éô¡¢»à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¼«Á³¤ÏÈþ¤·¤¤¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÌ¿¤òÃ¥¤¦¡£ÌýÃÇ¤¹¤ë¤Ê¡£çÓ¤á¤ë¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢¥Þ¥¸¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖGACKT¤µ¤ó¡¢À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¿¤Î¶µ·±¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃí°Õ´µ¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¼«Á³¤òçÓ¤á¤¿¤é¤¨¤é¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£