“出会って10日婚”梅宮アンナ、夫とのモルディブハネムーンショット公開「ラブラブすぎる」「見てるだけで幸せ」の声
【モデルプレス＝2026/01/11】タレントの梅宮アンナが1月10日までに、自身のInstagramを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との新婚旅行での2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
梅宮は「ドーハ経由でモルディブ」「モルディブのbeachは本当に素晴らしい」などのコメントに「＃新婚旅行 ＃ハネムーン ＃よっちゃんありがとう」といったハッシュタグを添え、次々とプライベートショットを投稿。モルディブに向かう飛行機内の様子や、現地の様々な場所での楽しそうな旅行の様子を公開しており、世継氏との2ショットも多数公開。世継氏が梅宮にキスをしようとするお茶目なショットなども披露している。
この投稿には「幸せのお裾分け」「ラブラブすぎる」「よっちゃん最高」「見てるだけで幸せ」「新婚旅行楽しんで」「幸せで輝いてる」「素敵な旦那様」「絵になる2人」といった反響が寄せられている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。（modelpress編集部）
◆梅宮アンナ、新婚旅行で夫と2ショット
◆梅宮アンナの投稿に反響
