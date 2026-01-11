CANDY TUNE村川緋杏、デコ出しすっぴんショット公開「可愛さに驚く」「美肌で羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が1月9日、自身のInstagramを更新。ノーメイク姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元HKT「可愛さに驚く」衝撃のすっぴん姿
村川は「新年はお友達のこどもが うちら3姉妹のお誕生日会開いてくれたの！可愛すぎる」と、“幸せすぎる”時間を報告。「めちゃくちゃノーメイクの前髪わけわけだけど笑 幸せお裾分けするね」と綴り、透明感あふれる素顔ショットを披露した。
この投稿には「ノーメイクでこの可愛さに驚く」「美肌で羨ましい」「ナチュラルで素敵」「リラックス感がたまらない」「つやつやで綺麗」「素のレベルが違う」といった声が寄せられている（modelpress編集部）
◆村川緋杏、ノーメイク＆前髪分け姿で「幸せお裾分け」
◆村川緋杏の投稿に反響
