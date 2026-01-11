元TOKIO山口達也さん、誕生日に母との2ショット公開「かーちゃん産んでくれてありがとう」
【モデルプレス＝2026/01/11】元TOKIOの山口達也さんが1月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。54歳の誕生日を迎え、母との2ショットを公開した。
【写真】元TOKIO「素敵」と話題の母親との2ショット
山口さんは「かーちゃん、産んでくれてありがとう」「もっと言えば かーちゃんを産んでくれたおばあちゃんもありがとう」と感謝の言葉を綴り、自身の母の故郷である北九州を旅行した際の写真を投稿。青空の下、母の背後に優しく寄り添う姿を披露している。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「幸せな空気感が伝わります」「素敵な笑顔」「こんな言葉言われたら絶対に泣く」「いい写真でほっこりした」などの反響が寄せられている。
山口さんは、2024年11月2日に一般女性との再婚を発表。現在は、アルコール依存症の周りにいる人々や依存症全般に対する講演活動、企業向けの危機管理セミナーなどを開催している。（modelpress編集部）
◆山口達也さん、母との貴重な2ショットを公開
◆山口達也さんの投稿に反響
