¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿º¢¤«¤éµð¿Í¤Î¥µ¡¼¥É¡¢¡Ø£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡Ù¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤½¤³¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÊÌò³ä¤ò¡ËÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬µå¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤âÄ¾ÀÜÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Ï£³¡Á£´£°Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤¿£³¡Á£´£°Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Ë¥Ö·³¤È´ðËÜ¹ç°Õ¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¸¢¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£µð¿Í¤«¤é£Í£Ì£Â¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÌî¼ê¤Ï£°£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¡£²¬ËÜ¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó£µ£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÃæ¡¢ÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¡Ê¥È¥í¥ó¥È¤Î¡Ë³¹¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¶¯¤¯¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÈÖ¤ÏËÍ¤ÎÌ¼¤Ë£³£°µåÃÄ¤Î¡Ê¥Á¡¼¥à¡Ë¥í¥´¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡È²¬ËÜÀá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢ÁáÂ®¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïºòµ¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë£³¾¡£³ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£·Àï¤Ç¤Ï£¹²ó£±»à¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤È£²»à¡×¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£°ìÎÝ¤Ë¤Ï¼çË¤¥²¥ì¥í¤¬·¯Î×¤¹¤ë¤¬¡¢»°ÎÝ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¬ËÜ¤Ï»°ÎÝ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹£×£Â£Ã¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë²¬ËÜ¤À¤¬¡¢¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤ò´Þ¤à£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£³Ç¯Âç²ñ¤ËÂ³¤¯ÂçË½¤ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£¶·î£³£°Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¹â¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ç¤Ï£³Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»£·£³ËÜÎÝÂÇ¡££±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£ÄÌ»»£±£°£·£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£±£·ÂÇÅÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£²ÅÙ¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦£³ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦£²ÅÙ¡££²£³Ç¯£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£ºòµ¨Ç¯Êð£µ²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£