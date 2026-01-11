プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演と製作総指揮を手掛けるアイスショー「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」が故郷・宮城で開催されることが１１日１１時１１分、発表になった。４月１１、１２日にセキスイハイムスーパーアリーナで行われる。

羽生さんは「これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に、息づいているのだと思います。この時代では、生でなくても、何度も見返すことができて、いろんな方に届いて。そうやって私のプログラムたちが、生きている存在になっているんだなって、嬉しく思っています。だからこそ、二度と同じにはならない、この世界の一秒一秒を、今ここに生きているんだって感じてもらえるように。唯一無二の、一人一人の感性に、二度と同じ瞬間などないプログラムたちが、届くように。その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて、滑らせていただきます。また、皆さんの新しい呼吸と、思い出や想いと、プログラムたちが一緒に生きてくれるように」とコメント。

演出のＭＩＫＩＫＯさんは「本公演は、羽生くんの再始動の節目を記念して企画されました。アスリートとしても、表現者としても、進化し成熟していく彼が自らの“これまでを塗り替え”ここから”を提示するＬＩＶＥになります。この先、表現者としてどのような境地へ向かっていくのか。その可能性を想像する時間として、本公演を受け取っていただければ幸いです。私たち制作側もまた、彼の挑戦と覚悟に向き合いながら、大切にこの時間を創り上げています。羽生結弦の現在地、そしてその軌跡を、ぜひ会場でご体感ください」と呼びかけた。