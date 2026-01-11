SixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤ÎÎ¢¤Ç¥À¥¸¥ã¥ìÏ¢È¯!?¡¡±§³á¹ä»Î¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤âË½Ïª
ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿SixTONES¥¸¥§¥·¡¼
¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï£±·î´ü¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡Ê1·î11Æü22»þ30Ê¬¡Á¡ËÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡õÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡ÙÉñÂæ°§»¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ
ËÜºî¤Ï¡¢·ºÌ³´±¤Î¤³¤º¤¨¤È»¦¿ÍÈÈ¤ÎÎç¼£¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¤òÉÁ¤¤¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤³¤Ë·º»ö¡¦º´Çì¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃ¦¹ö·à¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç±é¤Î¼Ä¸¶¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¤ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¤³¤º¤¨¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ëÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦Æü²¼Îç¼£¤ò¡¢Æ£ÌÚ¤ÏÎç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¤ò±é¤¸¤ë¡£
»¦¿ÍÈÈ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤ËÄ©¤à¥¸¥§¥·¡¼¤À¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¼Ä¸¶¤«¤é¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤¯¤ó¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ±§³á¹ä»Î¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢±§³á¤¬»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÁð¤à¤é¤Ç¥Ý¥Ä¥ó¤È¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¼Ä¸¶¤äÆ£ÌÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¡ÖÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¥¸¥§¥·¡¼¡£¤·¤«¤·Æ£ÌÚ¤«¤é¤Ï¡ÖÎç¼£¤Î°¤µ¤¬¿§µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤ÅÛ¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ø±é¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£