日本での未来が見えてこない....月収7万円・8人家族、子どもも働くしかない難民一家の現実

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

半年で終了した日本政府からの支援

政府が、ティナたちアフガンから来た家族をこの先も日本に住まわせるとやっと決めたのは2022年8月だった。ティナ一家も含めて元大使館員の家族ら合計98人を難民認定したのだった。ようやくJICAの施設から解放されることがきまった。

22年10月、一家は関東のある県のUR（都市再生機構）のアパートに引っ越しした。外務省が探してくれ契約を手伝ってくれた。当初は難民事業本部（RHQ）を通じて政府から1日に12歳以上は2,400円（ただし同一世帯の2人目以降は1,600円）、12歳未満は1,200円の生活援助がもらえ、家賃の援助もあった。

だが、これは半年で終了し、翌年（23年）の4月からは政府の金銭援助はまったくなくなり、完全に自力での生活をしなくてはならなくなった。一家はとまどった。JICAからアパートに移ってから半年間は日本語の研修を受けられた。しかし、教室に通うのでなく、オンラインの授業。複数の人が一人の先生の授業を受けるというものだった。

「オンラインでは集中することは難しい。半年でようやく片言が話せるようになったぐらい。とても仕事をするだけの日本語は身につかなかった」。父のアミルは言う。

月収はたった7万円

整形外科医もしていたアミルだが、ハローワークに通ってなんとか見つかったのは、コンビニ向けの物流倉庫で食品などの仕分けをする仕事だ。冷凍食品も扱うため温度はマイナスに設定してあり、冷蔵庫の中のように寒い。それでも時給は最低賃金程度。しかも週3回しか働かせてもらえない。

「日本語ができないのでこれ以外に仕事がみつからなかった」（アミル）のだ。月収は7万円ほどにしかならず、これではとても一家8人が食べていくのは無理だった。家計のために中学生の末っ子を除いて子どもたち5人全員が、学校に行きながら働かざるを得ない状況になった。

ティナは「定時制高校の夜間部で勉強しながら週に4日はコンビニで働いている」と話した。午前6時台に起きて午前8時から午後1時までコンビニでアルバイトする。家に帰って夕方から学校。帰ってくるのは午後10時半だ。

「寝る時間も勉強する時間も足りません」。ティナは言った。

母国では高校の先生だったアリアナは日本語学校に通いながら、父と同じくコンビニ向けの倉庫で仕分けのバイトをした。「仕事はきつくて寒い。だけどしかたありません」。

アリアナの希望は日本語を勉強した後、大学で修士号を取り、国際関係論の研究者になることだ。母国にいる時と変わっていない。ただ、日本語学校の授業料は、日本のNGOが出してくれているが、大学の授業料を工面できるかの見通しは立たないままだ。

きょうだいたちはどの子も仕事と勉強を両立することが難しく悩んでいた。しかもアパートは手狭で部屋は3つしかない。1つの部屋を2〜3人で分け合っていた。

早朝からバイトに行かないとならない子が、深夜まで勉強している子に「もういい加減に寝なよ」と言うと、勉強している子が「あしたテストなんだ。もう少し勉強させてよ」と言い、ケンカになる。

その様子を横目でみながら、父アミルの心はかきむしられるように苦しくなるのだった。（ほんとに申し訳ない）。そして考え込んでしまった。（子どもたちは十分に勉強する時間が必要。そして、リラックスする時間も必要。それは彼らの子どもとしての権利のはずだ。それがなぜこんなことになってしまったのだろうか……）

往復4時間の通学時間、かすむ夢

その年の年末、ティナの一家は戸建ての家を借りることになり引っ越した。部屋数が増えた分、子どもたちは使えるスペースも増え、口論は減った。だが、ティナと、同じ定時制高校に通う1歳上の兄にとっては困ったことがあった。

「それまで高校まで1時間だったのが、2時間かかるようになってしまいました」（ティナ）

往復で4時間も取られてしまう。その分、勉強時間も睡眠時間も削られた。

週3回コンビニで働くティナのバイトのある日のスケジュールはこんなだ。朝6時に起床。9時から午後1時までコンビニでバイト。家にいったん帰って昼食をとると午後2時半に出発。午後5時に学校。9時半まで授業。2時間かかって家に帰るのは午後11時半。これでは自分で勉強する時間はほとんどない。

「電車で勉強しようとも思いますが、いつも疲れて眠ってしまいます」（ティナ）

もっと近くの高校に転校することも考えたが、日本語能力が完全でない外国人を特別の試験で受け入れてくれる学校が近くにないのだ。ティナたちの家は県境にあり、県境を挟んだところには、外国人を受け入れてくれる高校があるのだが、公立高校の越境通学は行政が認めてくれないのだという。

若いころのパキスタンの経験、そして日本。生涯で2回も難民になった父アミルは言う。

「わたしが難民として逃げたパキスタンでは、勉強して何とか医師になることができた。しかし、日本は授業料も高いし、日本語の壁もある。ほかにも外国人にとってさまざまな障害があります。難民が大学に行って医者になるハードルはパキスタンより高いのではないか。ティナの子どものころからの夢を何とか叶えてやりたいのですが」

アフガンから逃げてきて、3年を超えた。

ティナやアリアナはたまにアフガンにいる友達と電話で話す。相変わらず女性は中学校以上の教育を受けてはいけないことになっている。「アフガニスタンから逃げたいの」。友達は話す。しかし、パスポートも発行されず国外に逃げる手段はほとんどない。

アフガンに閉じ込められた友達よりはいいと思う。しかし、日本での未来もなかなか見えてこない。ティナは言う。

「わたしたちはやる気も能力も負けません。日本の政府がもう少しだけ助けてくれればいいのですが」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

