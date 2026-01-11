元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。友人関係について持論を展開した。

40歳になるリスナーから「松岡さんは40歳迎えた頃、どういう心境だったでしょうか？」というメッセージが寄せられた。

松岡は「自分の場合は10代の頃から決めていたんで、男は40（歳）からだみたいなとこがあった。だから、30代のために20代頑張って、40代のために30代頑張った。40代になるって言うともう半分なわけですよ。職種にもよるけどね。65歳までだったとしても、あと25年。自分であれば、ここまではこういう風にやってこられたけど、ここからこのようにはやっていけないだろうなって見えたのは40代だったと思います。それはやっぱり体力的なことも含めて。俺、次50歳。今日で49（歳）、次の来年からのことに向けて、全く同じこと考えてますよ。今まで当たり前にできたことはできなくなるし、逆に今までやってこなかったものが、もしかしたらもうできるかもしれないなっていうところを考えている」とした。

「あんまり年とかってよりも、その時にできる自分のキャパシティーとフットワークって言っていい。あと、向き合い方にもよるのかな。それは仕事だけじゃなく、人間関係だったり、全てにおいてですよね」と話した。

そのうえで「年を取っていくと、なかなか友達作れないっていうのもあるけれども、友達っていうのも、無理して作るもんじゃなくて、1人いりゃいいのよ」ときっぱり。「年取って、だんだんみんなわずらわしくなってくるから、それも断捨離のような気がしていて。“ああ、もうそろそろこの人とはいいかな”っていう人はお付き合いやめていくっていうのもひとつある。もしかしたら、ジジイになってからも“面白いな”っていう、仲間までいかないけど、例えば行っているお店でちょっと顔なじみになった人とか。意外に“俺たち仲間だったよな”っていう人よりも、そういう人と話してる時の方が心がリラックスしたりするもんだから。人間なんてそれぐらいでいいんじゃないかなと思う」とした。