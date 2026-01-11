ロックバンド「TUBE」の前田亘輝（60）が、11日までに自身のXを更新。昨季限りで現役を引退した元オリックスの近藤大亮氏に、粋なプレゼントをした。

前田は「大阪グランキューブ」で行われたライブツアーで、「久しぶりにWINNERS HIGH演りました」と投稿。その理由として「近藤大亮くんが観に来てくれたので第二の人生の花向けに贈らせてもらいました」とつづった。

近藤氏は2016年に、パナソニックからドラフト2位でオリックスに入団。通算204試合に登板し、9勝15敗、71ホールド、4セーブを挙げるなど主に中継ぎ投手として活躍した。23年オフに巨人に移籍し、昨季限りで現役を引退。今季からオリックスの広報を務める。

もともとTUBEの大ファンで、登場曲は「WINNERS HIGH」。TUBEはそんな近藤氏に対して、歌をプレゼントしてこれまでの現役生活をねぎらった。

前田は「オリックス球団スタッフとして素晴らしい選手を育ててもらいたいと心から願います。そしてWINNERS HIGHが引き継がれて行く事を夢みて」と投稿し、エールを送った。

この投稿には「超サプライズの「WINNERS HIGH」大好きすぎて、最高に嬉しくて…驚きで叫びました！」「近藤さんが直立してWINNERSHIGHを聴いてる姿を観て、心が温かくなりました」「近藤選手（もう近藤さん？）への最高のプレゼントステキです、前ちゃん、TUBE…」など、多くの反響が寄せられていた。