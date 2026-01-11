43歳で第2子出産・真木よう子「真夜中のママです」 育児に奮闘する様子に共感相次ぐ「気持ちわかりますぅ」「遠い目をしていますね」
俳優の真木よう子（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。育児に向き合う様子を明かした。
【写真】「真夜中のママです」第2子の育児に奮闘する43歳真木よう子
「おはようございます 厳しい寒さが続きますのでお身体ご自愛くださいね」と書き出し、1枚の自撮りショットをアップ。「写真は、赤ちゃんが寝たから今のうちにリビングとキッチンの片付けをするか、自分の体を休めるかで悩んでいる真夜中のママです」と育児に奮闘する等身大の母親としての姿を披露した。
この投稿にファンからは、「気持ちわかりますぅ〜」「分かる！片付けてもすぐに散らかるから休みましょう」「遠い目をしていますね」「身体優先ですよ！」「無理しすぎないでね 誰かに頼ってね」「無理しないでーって言っても、そうはいかないもんね ママがんば」といった共感と労いのコメントが多数寄せられている。
2008年11月に結婚し、翌09年5月に第一子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心で、25年7月に、第2子妊娠を発表し、先月24日に第2子出産を報告した。
【写真】「真夜中のママです」第2子の育児に奮闘する43歳真木よう子
「おはようございます 厳しい寒さが続きますのでお身体ご自愛くださいね」と書き出し、1枚の自撮りショットをアップ。「写真は、赤ちゃんが寝たから今のうちにリビングとキッチンの片付けをするか、自分の体を休めるかで悩んでいる真夜中のママです」と育児に奮闘する等身大の母親としての姿を披露した。
2008年11月に結婚し、翌09年5月に第一子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心で、25年7月に、第2子妊娠を発表し、先月24日に第2子出産を報告した。