富山県内はきょう、冬型の気圧配置が強まり、今シーズン一番の寒気が流れ込む見込みです。現在、県内9つの市と町に暴風雪警報が出されています。また、あいの風とやま鉄道は、高岡駅と金沢駅の間で終日区間運休となっています。



県内は広く雪が降り、山沿いを中心に大雪になる恐れがあります。



現在、富山市・高岡市・射水市・氷見市滑川市・魚津市・黒部市・入善町・朝日町の9つの市と町に、暴風雪警報が出されています。





氷見市では未明に、瞬間最大風速 20.9メートルの非常に強い風を観測しました。あいの風とやま鉄道はきょう、高岡駅と金沢駅の間で終日運休し、富山駅と高岡駅の間は、1時間に1本程度の運行となっています。また、きょう午後5時以降は、泊駅から新潟方面への列車の運休が決まっています。空の便は、東京発の最終便が天候状況を確認していますが、ほか5便が欠航しています。JR西日本はこのあと、城端線と高山線で運転を見合わせる可能性があるとしています。また北陸自動車道の砺波インターチェンジと朝日インターチェンジの上下線で、きょう午後5時ころから予防的通行止めを実施する可能性があります。各交通機関などは不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。