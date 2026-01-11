高市早苗首相が１１日、ＮＨＫ「日曜討論」に出演。党首インタビューが放送され、高市首相は８日に収録されたことがテロップ表示された。

高い内閣支持率が続いており、通常国会の会期中に衆議院を解散する選択肢はあるんでしょうか？との質問が飛んだ。

高市首相は笑いながら「うーーーん！解散についてですか」と返し「今とにかく令和７年度の補正予算、折角年内に成立させていただいて、これを早期執行するということを各大臣に、とにかく指示をしています」と語った。

「ですから国民の皆様に高市内閣の物価高対策、経済政策の効果をちょっとでも早く実感していただきたいなというのがあるので、今は目の前の課題に懸命に取り組んでいるということです」語った。

一方で生出演した日本維新・吉村洋文代表は、９日に高市首相と政府与党連絡会議後に２人で話す機会があったとし「冒頭解散という具体的な時期の話はしませんでしたが、ただ高市総理と話をする中で、あれっ、これは１段ステージが変わったなというやりとりがありました。今回報道されてることは、それほど驚いたものではないですね」と明らかにした。