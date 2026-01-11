「ゴルフが上手い芸能人」といわれたら誰を思い浮かべますか。株式会社NEXER（東京都豊島区）と中古ゴルフウェア通販サイト「ストスト」が共同で実施した調査によると、数々の大会で優勝経験を持つ俳優の石田純一さんが2位に大差をつけて選ばれました。



【写真】ゴルフが上手そうな芸能人1位は…妻がプロゴルファーのタレント

全国の男女1000人を対象として、2025年10月〜11月の期間にインターネットで実施されました。そのほかの結果と回答者からのコメントは以下の通りです。



▽ゴルフが上手いイメージがある芸能人ランキング

【1位：石田純一（159票）】

▽ベストスコアが優秀なので（40代・男性）

▽「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」で優勝経験があるから（60代・男性）

▽奥さんがプロゴルファーで、レッスンを受けているそうなので（60代・男性）

▽ゴルフばかりしているイメージがあるから（40代・男性）

2位以下に大きく差をつけて1位となったのは「石田純一」さんでした。「叙々苑カップ」での優勝経験や、妻がプロゴルファーであることなど、具体的な実績と環境が多くの票を集める要因となったようです。



【2位：タモリ（90票）】

▽運動神経が良さそうだから（30代・男性）

▽そのように聞いたことがあるから。キムタクもプロ級と聞いたことがあるが年の功でタモリさん（50代・女性）

▽昔お正月の番組でBIG3で回るゴルフをやっていて、その中でタモリさんが上手だったので（50代・女性）

お正月特番の「英語禁止ホール」など、かつてのゴルフ番組での活躍が記憶に残っている人も多いのではないでしょうか。



【3位：明石家さんま（75票）】

▽コミュニケーションを楽しみながらプレイできそうな気がするから（30代・女性）

▽毎年お正月にはハワイに行ってゴルフしてそうなイメージがあるから（40代・女性）

▽他人を笑わせながら高得点も出しそうだから（60代・男性）



【4位：武井壮（61票）】

▽運動神経が万能でゴルフも上手いイメージがあるから（30代・男性）

▽昔アメリカにゴルフ留学していたと以前テレビで言っていたからです（40代・男性）

▽プロゴルファーを目指していたくらいだから、上手いと思う（50代・男性）



【5位：長嶋一茂（55票）】

▽小さい頃からやっていそうだから（30代・女性）

▽お坊ちゃんなので小さいころからゴルフに親しんでいそうだから（50代・女性）

▽元プロ野球選手で基本ができていて、毎年ハワイでゴルフ三昧していそう（60代・男性）



最後に、6位から10位にランクインした芸能人を回答者からのコメントとともに紹介します。



【6位：木梨憲武（とんねるず）（54票）】

▽テレビ番組で長年ゴルフ企画を行っていて、本格的にゴルフを楽しんでいる印象が強いから（30代・男性）

▽プロテストに挑戦していたから（50代・女性）



【7位：所ジョージ（49票）】

▽手先が器用だからゴルフも上手だと思う（40代・女性）

▽人柄も良く、何でも真剣に取り組みそうなので、ゴルフも上手（60代・男性）



【8位：舘ひろし（43票）】

▽元石原軍団でゴルフ三昧していそうなイメージ。そして、何をやっても上手そう（40代・女性）



【9位：神田正輝（42票）】

▽芝目を読むのが上手そう（50代・男性）

▽エレガントなイメージとスポーツ万能だから（60代・男性）



【10位：ヒロミ（35票）】

▽プライベートでスコアが出たと自慢していたから（20代・男性）

▽よく芸能人の人とゴルフをしているイメージ（40代・女性）



【出典】株式会社NEXERとストストによる調査