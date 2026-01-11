男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。 スポニチアネックスでは、新グループ誕生を記念し9人にソロインタビュー。推しポイントや、目標について教えてもらいました。

初回は「人懐っこくてごめんなSHY！」のあいさつで会場を沸かせているシャイレッド・生水稜也（14）。自己紹介カードの“似顔絵”にも注目です！

――「稜也」という名前の由来を教えてください

「神々しい。人に感動を与えられる。人から尊敬されるという意味が稜也という漢字に込められています」

――長所と短所を教えてください

「長所はいろんなことに興味をもてること。短所は諦めが早いことです！」

――メンバー8人の呼び方は？

「ばーせん（仙波）、かわはら（川原）、ばらまつ（松原）、わき（脇）、みね（峯）、かわい（河合）、あらい（新井）、あんべ（安部）です」

――8人の“推しポイント”を教えてください

仙波「話しやすくて声まねが得意。目が合わないけどノリがいい」

川原「めちゃ良いやつだけど悪いやつでもある。相変わらずノリがいい」

松原「頭がフツーにいい。褒め上手で聞き上手。たけど天然」

脇「とにかく歌がうまい、美声。ツッコミが少しだけだけどうまい」

峯「可愛いけど奥深い」

河合「ノリが一番いい、とにかく明るいっていうか面白い。けど悪いやつなのもいい」

新井「めちゃ真面目で自分を曲げないし、いいやつ」

安部「おもろいやつでギャップがすごいが、うるさい…」

――生水くんの推しポイントは？

「表情管理です！」

――メンバーに言われてうれしかったことは？

「フリースタイルで踊っていた時に、メンバーから『最高！！』とほめてもらったことです」

――メンバーの秘密を教えて

「ななせがひゅうがの充電器をこっそり借りていた」

――人生で最大のピンチを教えて

「親に自分の隠し事がバレてしまったことです」

――最近、笑ったことは？

「七星としゃべっている時です」

――最近、泣いてしまったことは

「YouTuberの『親子バラエティ』さんの動画を見た時」

――一日誰かになれるとしたら誰になってみたい？

「BE:FIRSTのSOTAさん」

――憧れている人を教えて

「BIGBANGのG―DRAGONさん」

――SHYとしての目標を教えて

「SHYの良さを世界に、知らしめる…ことです！」

◇生水稜也（しょうず・りょうや） 2011（平23）年3月1日、三重県出身。154センチ、B型。趣味・特技:服のリメーク、ダンス。メンバーカラーはシャイレッド

◇SHY（シャイ）新井椋清、安部舜太、河合彪雅、川原雅斗、仙波七星、松原有輝、峯大凱、脇龍真と生水の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。17日には、東京・新宿ReNYで初のワンマンライブを行う。